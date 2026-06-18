La reflexión de Juan y Medio que aplaude toda España: «No soy nacionalista, los andaluces no somos más, pero tampoco menos»

Juan y Medio, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los rostros indiscutibles de Canal Sur Televisión. Ahora, regresa al prime time con un nuevo proyecto titulado Dos y Medio, que comienza este jueves 18 de junio a las 22:45 horas. El presentador da el salto a la noche con cuatro entregas que tienen el objetivo de conquistar a la audiencia, tirando de esa cercanía, buen rollo y, sobre todo, autenticidad que tantísimo le caracterizan. Para esta primera etapa de este programa, contará con invitados de lujo como es el caso de Ana Rosa Quintana, Joan Manuel Serrat, Karlos Arguiñano y Boris Izaguirre. Recientemente, Juan y Medio ha concedido una entrevista en la que ha podido hablar de estos invitados, pero también se ha sincerado sobre cómo será el programa y otras tantas cuestiones que tienen estrecha relación con su vínculo con la televisión pública andaluza.

En cuanto a los invitados de esta primera etapa de Dos y Medio, que se tratan de rostros muy conocidos en televisión, confesó lo siguiente a los compañeros de ABC Sevilla: «Yo hablo con la gente y pregunto lo que a mí me interesa y también tengo en cuenta lo que le pueda interesar a los demás. No llevo ninguna maldad, no llevo ninguna intención de zaherir o molestar o incomodar». Y añadió: «Se puede llegar a la intimidad y a las confidencias con respeto y con sentido del humor y con educación. Y a veces la gente se abre simplemente porque no se coloca a la defensiva». Por si fuera poco, también se pronunció sobre su regreso al prime time de Canal Sur Televisión, con un proyecto que no solamente presenta, sino que también produce: «Es complicado porque el público español es el más tardío del mundo. O sea, nadie empieza a las 23:00 de la noche».

Acto seguido, fue mucho más allá: «Es difícil que ciertas personas aguanten hasta ciertas horas. Pero también es cierto que la gente mayor es la que menos duerme y la televisión lineal la manejan ellos. Estas personas no suelen estar en plataformas ni en Internet». Poco después, Juan y Medio fue preguntado por si, en alguna ocasión, le había preocupado caer alguna vez en el cliché andaluz, al ser un rostro fijo de Canal Sur Televisión.

Su respuesta fue profundamente aplaudida: «No soy nada nacionalista porque he viajado y veo que todas las personas son iguales en todo el mundo. Nosotros los andaluces no somos más que nadie. Eso es mentira. Pero tampoco menos. Yo soy andaluz y ni lo oculto ni hago de ello bandera».

Y añade: «Es que es como si uno de Ávila me dijera que yo soy de Ávila. Pues yo me alegraría mucho por él. Le daría un beso en la frente. Si a ti te hace ilusión eso, pues lo respeto. Respeto los sentimientos de cada uno, pero no soy nada nacionalista, porque es que Andalucía tiene tal potencia por sí misma… Si yo creyera que haciendo eso me ayudaría algo a mí, a mi tierra, pues a lo mejor me lo planteaba».

Lejos de que todo quede ahí, aprovechó la pregunta para ir mucho más allá: «Pero si la imagen que tiene el mundo entero de España es la imagen de Andalucía, España es Andalucía. ¿Qué queremos aparentar más? Yo creo en mi gente y creo en lo que hace. Creo en sus paisajes y en su cultura. Y si me preguntas, te digo que soy andaluz y, si alguien se mete con mi tierra y me parece que lo hace de manera injusta o visceral, si tengo tiempo y ganas, la defiendo (…) No sólo por predicar una Andalucía uno es andaluz por nacer en Andalucía. Mira, uno no es de donde nace, es de donde pace».