El Barcelona no felicita a España tras la pantomima de Laporta: «Ocho culés campeones del mundo»

El Barcelona confirmó que sigue siendo el mismo club independentista y que el apoyo de su presidente a la selección española en el Mundial 2026 era simplemente una pantomima o una muestra de compañía a los jugadores de su equipo. La entidad azulgrana no felicitó a España por su segunda estrella y se limitó a dar la enhorabuena a los ocho futbolistas culés que son internacionales.

«Ocho culés campeones del mundo», se titula el artículo que se ve en un pequeño recuadro de la web del Barcelona, mientras que en las redes sociales también felicita a sus campeones y a sus jugadores por éxitos individuales, como el premio a mejor joven de Pau Cubarsí o a Ferran Torres por el gol que le daba el Mundial a España.

En ninguna línea del artículo del Barça se lee algún mensaje de felicidades a España, cuando el Real Madrid sí que lo hizo justo después de terminar el partido: «Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran y Lamine Yamal son campeones del mundo. Y es que la selección española, con un gol agónico de Ferran en la segunda parte de la prórroga, ha batido a la Argentina de Leo Messi en la gran final del Mundial (1-0), que se ha disputado este domingo 19 de julio en Nueva York».

«De esta forma, la vigesimotercera Copa del Mundo ha llegado a su fin, después de 104 partidos y 38 días de competición. Y lo ha hecho con un gran protagonismo de los ocho azulgranas convocados por Luis de la Fuente, quien ha alineado a Lamine Yamal, que ha hecho historia, Dani Olmo y Pau Cubarsí en el once inicial», prosigue.

El Barça no felicita a España

«Pedri y Ferran, que ha acabado siendo el héroe del combinado español, han entrado en la segunda mitad desde el banquillo. Mientras que Eric García ha sustituido a Laporte en la primera parte de la prórroga y ha hecho su debut en un Mundial. El gol del ‘7’ del Barça ha llegado en el minuto 106, después de rematar una dejada de cabeza de Nico Williams con la pierna izquierda», continúa el comunicado.

«Así pues, estos ocho azulgranas se unen a la lista de futbolistas que han ganado el Mundial siendo jugadores del FC Barcelona, la cual ya está formada por 20 integrantes: Romário, en 1994; Rivaldo, en 2002; Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa, en 2010; Umtiti y Dembélé, en 2018; y Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal, en 2026», finaliza el Barcelona.