Ni rastro de semen en el caso del cirujano acusado de violar a sus pacientes en Murcia

La Policía no ha hallado semen en la ropa del cirujano acusado de violar a sus pacientes en quirófano, ni en la vestimenta de las supuestas víctimas. El informe de ADN de la Policía Nacional sí halló una mezcla de ADN del acusado con el de una paciente, pero no es semen. Tras conocer los resultados del informe policial, la defensa del cirujano pedirá la puesta en libertad del acusado en los próximos días.

La reacción del abogado de las mujeres ha consistido en pedir que el cirujano acusado explique si tiene hecha una vasectomía, lo que explicaría la ausencia del semen en el caso y reforzaría la acusación de violación. Sin embargo, fuentes del entorno del cirujano ya confirman a este periódico que el acusado no tiene hecha la vasectomía y que la ausencia de semen se debe a que es inocente y no cometió ninguna agresión sexual sobre ninguna paciente.

La defensa del cirujano, que ejerce la penalista Beatriz Uriarte, socia del despacho Ospina Abogados, solicitará la libertad del cirujano en los próximos días. La letrada recalca que la inexistencia de semen en la ropa de la denunciante, ni en los restos examinados, confirma la versión de su cliente, quien negó los hechos desde su detención.

«Se cae gran parte de la acusación»

Adelantando a este medio que su cliente no tiene hecha la vasectomía, la letrada señala que el abogado de la mujer ha pedido esa prueba en un intento de justificar la ausencia de semen en el caso, algo que a su juicio hace caer gran parte de la acusación.

La defensa del cirujano añade, en favor de su cliente, la declaración del anestesista presente en la operación: «Salió únicamente de forma puntual, para atender otra cirugía menor; y no vio nada extraño. Indicando que la posición en la que el cirujano operaba era la habitual y que nada extraño tenía mover la disposición del mobiliario del quirófano, no siendo el único médico que lo hacía».

El letrado Raúl Pardo-Geijo, como representante de la acusación, ha pedido que se hagan nuevos informes de ADN con más detalle y precisión para acotar la supuesta responsabilidad del cirujano.

Se investigan tres supuestas agresiones

Tras la desestimación de una de las cinco mujeres que denunciaron al cirujano y el archivo en mayo de una de las cuatro acusaciones de agresión sexual,en la actualidad la justicia investiga tres presuntas agresiones a pacientes por parte del cirujano.

El caso saltó a los medios en las pasadas navidades del 2025 cuando una enfermera aportó a la Policía Nacional de Murcia un vídeo de una presunta agresión sexual de este médico a una paciente mientras estaba sedada durante una intervención.

El caso fue judicializado y el titular del juzgado envió a prisión provisional al cirujano acusado de violar a sus pacientes. Denunciaron cinco mujeres, uno de los casos fue desestimado y el otro archivado.

Durante su declaración, una de las enfermeras, testigo clave del caso, admitió: «Vi al doctor mover la pelvis, no vi penetración».