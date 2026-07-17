El joven inmigrante portugués reincidente que agredía sexualmente a mujeres dentro de autobuses de línea de Galicia ha sido detenido en Lugo por la Guardia Civil. El arrestado se dedicaba a hacer tocamientos a mujeres durante los trayectos de los autobuses y le constan una decena de antecedentes por hechos similares, tanto en España como en Portugal.

La investigación arrancó hace una semana, el pasado sábado, tras la denuncia de su última víctima ante la Guardia Civil. La mujer relató que el detenido, de raza negra y que hablaba portugués, viajaba en el mismo autobús, se sentó junto a ella, le tapó las piernas con una sudadera y comenzó a hacerle tocamientos sin su consentimiento.

La mujer alertó inmediatamente al resto de pasajeros, lo que provocó que el agresor abandonara rápidamente el vehículo y huyera del lugar, a pesar de ello, la mujer persiguió al agresor y consiguió grabarle cuando escapaba.

La investigación de los guardias del puesto de Villalba contó con la colaboración de los pasajeros y del conductor del autobús, que eran testigos de los hechos y aportaron una descripción física muy precisa del sospechoso. Se trataba de un joven que hablaba portugués.

Usaba una tarjeta de transporte robada

El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia en las estaciones donde efectuó parada el autobús fue fundamental para su identificación y posterior localización, a pesar de que el detenido usaba una tarjeta de transporte de la Xunta de Galicia robada a una tercera persona.

En esas imágenes se ve al agresor merodear en las estaciones de autobús hasta que elige una víctima y la sigue hasta el interior del autobús. Gracias al trabajo policial, la Guardia Civil logró localizar al presunto autor en la estación de autobuses de Lugo.

Además, las investigaciones permitieron descubrir que el acusado se hospedaba en un hostal de la ciudad y que contaba con antecedentes policiales recientes por incidentes de naturaleza similar. Allí se estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la detención del sospechoso.

En este caso, el papel de los pasajeros de los autobuses donde sucedieron las agresiones sexuales fue esencial para la rápida identificación del agresor, en un ejemplo de colaboración ciudadana en la resolución de este tipo de delitos.

El detenido tiene más de una decena de antecedentes por hechos similares, tanto en Portugal como en España.