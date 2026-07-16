El cliente que ha disparado a su abogada en Almería es un marroquí que llegó en patera y ha pedido la regularización

El cliente que ha intentado matar a tiros a su abogada por perder un juicio en El Ejido (Almería) es un inmigrante marroquí en situación ilegal que llegó en patera a Canarias hace cuatro años y ha solicitado acogerse a la regularización del Gobierno.

La Policía busca al agresor, que según fuentes del caso disparó a su abogada con un arma de fuego del calibre 32. La hipótesis principal es que el inmigrante disparó a su abogada porque perdió un juicio en el que pedía una indemnización laboral por un accidente en el locutorio en el que trabajaba de forma también irregular.

La letrada, también de origen marroquí y experta en asuntos de extranjería, permanece ingresada en el hospital de El Ejido, donde le han extraído la bala. La Policía Científica analiza ahora el proyectil para saber si el arma que la disparó ha participado en algún otro hecho delictivo. Las estrías del cañón de cada arma de fuego dejan una marca única sobre la bala que dispara.

Un disparo a quemarropa para matarla

La abogada recibió un disparo a bocajarro en un costado con una pistola antigua del calibre 32 automático a las 9:30 horas de este miércoles en la calle Granada del municipio de El Ejido.

A esa hora, los testigos llamaron al teléfono único de emergencias 112 de Andalucía, que recibió una alerta por el disparo, movilizando de inmediato a la Policía Local, a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional.

El agresor, sin domicilio conocido

El Colegio de la Abogacía de Almería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) se han apresurado a condenar los hechos en comunicados en los que califican el suceso como un hecho de «extraordinaria gravedad» y «un ataque directo al propio Estado de derecho».

El Consejo traslada su apoyo a la compañera herida y confianza en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el completo esclarecimiento de los hechos. La búsqueda del agresor, que había solicitado su regularización en España, continúa con dificultad porque, entre otras cuestiones, al aspirante a asesino no le consta un domicilio conocido.