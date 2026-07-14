El masajista detenido en Rivas Vaciamadrid llevaba casi tres años grabando a sus pacientes desnudas

El masajista de Rivas Vaciamadrid que ha sido enviado a prisión provisional por nueve agresiones sexuales a pacientes, dos de ellas menores, y grabar desnudas a 131 mujeres y niñas en su consulta, llevaba al menos tres años haciendo esos vídeos y en ocasiones diferentes con cada víctima. Así lo atestiguan fuentes judiciales con el avance de la investigación, que suma nuevas denuncias contra el investigado.

En los últimos meses, la Guardia Civil ya ha conseguido identificar a 131 mujeres y niñas a las que el masajista de Rivas grabó desnudas sin su consentimiento.

De todas éstas, la Guardia Civil ya ha llamado a 33 víctimas para tomarles declaración y hacerles el ofrecimiento de acciones legales. 31 de estas víctimas han denunciado al masajista, nueve de ellas por agresión sexual; dos son menores de edad, además de por un delito contra la intimidad por grabarlas desnudas sin su consentimiento.

En los vídeos se le ve mirando a cámara»

El investigado niega todas las acusaciones, pero según el auto del Juzgado de Instrucción: «De las actuaciones practicadas resultan indicios de la comisión de al menos 9 delitos de agresión sexual, dos de ellos menores de edad, y 30 delitos contra la intimidad, sin perjuicio de lo que pueda resultar una vez se vea qué sucede con las otras 100 mujeres y niñas». La Guardia Civil trabaja para tomar declaración a esas 100 mujeres que todavía no han sido llamadas a denunciar.

El letrado que representa a las víctimas, Alberto Martín, de Abogados Madrid 3.000, confirma que las posibilidades de defensa del investigado se esfuman con el visionado de cada vídeo que grabó el masajista: «Se ve perfectamente que las víctimas ignoran que les estaban grabando con fines obscenos y que él era totalmente consciente, ya que en muchos mira a cámara y hace gestos inequívocos».

El masajista de Rivas tenía 1.600 vídeos

Hace más de un año de la primera denuncia de una víctima contra el masajista, en abril de 2025, cuando la juez del caso decidió la apertura de una pieza secreta para que la Guardia Civil se dedicara al análisis de todo el material que se halló en el teléfono móvil y en el material informático del masajista Ricardo M. Así se han encontrado, de momento, un total de 1.600 vídeos de pacientes desnudas.

La titular del juzgado que investiga el caso considera los vídeos grabados por el masajista como una prueba irrefutable, ya que el detenido entregó voluntariamente su teléfono delante del secretario judicial y en presencia de su abogado y se llevó a cabo un registro de su domicilio con todas sus garantías.

También grabó sexo con pacientes

El masajista, Ricardo, de 60 años, también está investigado por grabar sin permiso a otras pacientes que eran amantes suyas, con las que mantenía sexo en la consulta del centro de terapias alternativas Kukai de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid.

Estas mujeres forman parte del listado de víctimas de un delito contra su intimidad y los investigadores esperan también contar con su testimonio y denuncia. Máxime cuando aún no se ha despejado la incógnita de si el masajista llegó a traficar o intercambiar con terceros los vídeos de sus pacientes desnudas.

Rivas Vaciamadrid apoya a las víctimas

Entre tanto, decenas de vecinos de Rivas Vaciamadrid se dieron cita en la Plaza de la Constitución del municipio en apoyo de las víctimas de abusos sexuales en el centro de masajes en el que ejercía su actividad Ricardo.

En la concentración convocada por la plataforma 8M Rivas, los asistentes condenaron las prácticas delictivas del acusado y reclamaron ayuda psicológica para las víctimas del masajista.