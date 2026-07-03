El juez deja en libertad al ilegal reincidente angoleño detenido por agresión sexual a dos jóvenes en Madrid

El joven angoleño, inmigrante irregular y multirreincidente, detenido este martes por agresión sexual a dos mujeres jóvenes en Madrid, no ha pasado ni 48 horas en el calabozo. El juez le ha dejado en libertad sólo acusado de exhibicionismo.

El detenido ha salido del juzgado y se ha regresado rápidamente a la misma zona donde suele merodear y acosar a niñas y mujeres en el barrio de la Alameda de Osuna de Madrid, en el distrito de Barajas.

Nada más regresar al barrio, la Policía Nacional ha comenzado a recibir llamadas de los vecinos alertando de la presencia del sujeto. Esta vez informaban de que se le había visto merodeando por los parques, siguiendo a varias mujeres y masturbándose de nuevo en la vía pública.

Antecedentes por hechos similares

No es la primera vez que el joven inmigrante, en situación irregular en España, pasa por el mismo trámite. La Policía ya le ha identificado en la calle y detenido en otras ocasiones, en las que también ha salido en libertad.

«Los jueces deben estar esperando a que termine violando a alguna mujer, le queda poco ya», denuncian algunos vecinos indignados.

Su última detención

El pasado martes 30 de junio, dos mujeres jóvenes del barrio se salvaron por muy poco del intento de agresión sexual del mismo inmigrante angoleño. Los hechos tuvieron lugar a media tarde de ese día también en el barrio de la Alameda de Osuna.

El delincuente se masturbó ante las víctimas, ambas de 26 años, y acto seguido las atacó y comenzó a perseguirlas, amenazándolas con violarlas. Así, hasta saltar la valla de la finca y aporrear la puerta de la vivienda en la que se refugiaron las mujeres. Luego, al no poder consumar el ataque, el agresor se marchó del lugar.

Las dos víctimas no dudaron en acudir a la comisaría más próxima a presentar denuncia y, cuando se encontraban en las dependencias policiales, se recibió la llamada de una amiga de las mujeres que alertó de que el agresor merodeaba por la calle Menorca, en el barrio de la Alameda de Osuna del distrito de Barajas.

Allí, una patrulla del GAC de la Policía Nacional interceptó al agresor, que fue detenido como presunto autor de un delito de exhibicionismo y otro de tentativa de agresión sexual.

Ahora, el detenido ya está en libertad de nuevo. Según han relatado los vecinos a la Policía, hace meses que el joven africano merodea por los parques de la zona, donde pernocta y consume drogas. De hecho, en el momento de la detención, los agentes le encontraron una pequeña cantidad de hachís en su poder.