Una quinta mujer se personó ante la UFAM de la Policía Nacional en Murcia para denunciar al cirujano acusado de violar a sus pacientes durante las operaciones de estética a las que las sometía. Las investigadoras del caso, sin embargo, descartaron esta nueva denuncia por «falta de indicios» en el relato de la denunciante, ya que, según ellas, su denuncia «no coincidía con el modo de actuar del cirujano».

Esta presunta quinta víctima, es otra mujer que también fue operada por el doctor, que actualmente se encuentra en prisión provisional en la prisión de Sangonera, después de que dos enfermeras grabasen con su móvil un vídeo en el que, supuestamente, se aprecia cómo penetra sexualmente a una paciente sedada durante una cirugía estética.

En esta quinta denuncia contra el cirujano, la mujer A.G. explicaba que sospechaba que también había podido ser víctima de agresión sexual por el doctor mientras permanecía anestesiada durante una operación estética de pecho.

No es el «modus operandi» del cirujano

Tras tomarle declaración y adjuntarla a las diligencias del caso, la investigadora instructora del caso refiere que la víctima «sólo fue operada del tren superior (el pecho) y no del tren inferior», mientras que las cuatro denunciantes anteriores fueron intervenidas de ambas partes, ya que el cirujano las convencía de quitarse grasa de las piernas para ponerla en el pecho.

«Ante tales manifestaciones, esta parte instructora considera que el doctor no se posiciona entre las piernas de la paciente, que es el modus operandi que utiliza el doctor David G.S. para agredir sexualmente a sus pacientes. De ser así, habría sido muy llamativo para el personal del quirófano que habría dado parte de ello», apunta la Policía.

«No sufrió molestias en zonas íntimas»

Igualmente, las investigadoras añaden en sus conclusiones a la juez del caso, que la víctima «manifiesta que no sufrió molestias en su zona íntima después de la operación», algo que sí sufrieron las otras cuatro denunciantes. Tras esta exposición, la Policía concluye que «no hay indicios» de que esta supuesta quinta víctima hubiera sufrido una agresión sexual con penetración por el cirujano mientras estaba sedada.

Será la juez del caso quien tomará una decisión respecto a esta quinta denunciante, mientras sigue adelante con las otras cuatro presuntas víctimas del cirujano acusado de violar a sus pacientes en Murcia.

Las declaraciones de las otras cuatro denunciantes sí coinciden en que ellas contactaron con el cirujano para operarse del pecho y este doctor las trató de convencer para que él les extrajese grasa de los muslos, mediante una liposucción, para luego inyectársela en el pecho.

La investigación continúa en marcha y no se descarta que haya más denunciantes o que hablen profesionales sanitarios que en su momento coincidieron con el cirujano bajo sospecha y hubiesen notado algo extraño por su parte en un quirófano.