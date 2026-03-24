Una madre de Lugo se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel por sustraer 97.000 euros de la herencia de su hijo menor de ocho años para pagarse una operación de cirugía estética en Turquía, entre otros gastos.

Además del delito de administración desleal, la mujer está acusada de otro de abandono de familia por desatender las necesidades básicas del menor y tenerlo viviendo entre suciedad y ratas.

El juicio ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Lugo y la Fiscalía acusa a la mujer de saquear las cuentas bancarias del menor entre septiembre de 2019 y febrero de 2022 hasta que «dispuso en su propio beneficio de un total de 97.274 euros».

Tras la muerte del progenitor cuando el niño tenía ocho años, la madre acusada de robar la herencia de su hijo, asumió en exclusiva la patria potestad y la custodia, además de la gestión de los bienes del menor que había sido designado heredero universal.

Su padre le dejó 97.000 euros al hijo, pero la madre se dedicó a apropiarse de su herencia, desatendiendo por completo las necesidades básicas del menor, según la Fiscalía. Entretanto, con el dinero de la herencia de su hijo, la madre llego a pagarse una cirugía estética en Turquía.

Tenía al hijo viviendo entre ratas

El niño fue trasladado por la madre desde su residencia habitual en Vilalba hasta una vivienda en Ribadeo en lamentables condiciones, con problemas de humedad, suciedad acumulada y proliferación de ratas. Además, el ministerio público asegura que la madre no garantizaba una alimentación adecuada para el menor.

La situación provocó que la Consejería de Política Social declarara al niño en situación de desamparo en 2022 y asumiera su tutela, quedando temporalmente bajo la custodia de su abuela paterna.

Aunque la procesada padecía un trastorno ansioso-depresivo en el momento de los hechos, la Fiscalía considera que esta circunstancia no afectaba a su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.

La Fiscalía, por todo esto, pide para la madre que se quedó con la herencia de su hijo, tres años de prisión por administración desleal y cinco meses adicionales por abandono de familia, así como la devolución íntegra del dinero presuntamente sustraído al menor.