Ibrahim, el marido de la mujer magrebí que fue golpeada y rociada con líquido inflamable en Sevilla la Nueva (Madrid) ha sido detenido por contratar a los dos sicarios que intentaron matarla quemándola viva. El ataque fue el día 2 de febrero y antes de quemar a la mujer, los sicarios le rompieron los brazos y la mandíbula a golpes. La mujer sobrevivió con el 40% de su cuerpo abrasado.

Ahora, los dos presuntos sicarios, ambos de origen extranjero, han sido detenidos por la Guardia Civil en una céntrica calle de la localidad madrileña de Móstoles. A la vez, los investigadores también han detenido en Sevilla la Nueva al marido de la víctima, también de origen magrebí.

Los hechos se remontan al día dos de febrero de 2026, cuando los dos sicarios sorprendieron a la mujer de 30 años al entrar en su casa con su bebé de seis meses en brazos.

Le rompieron la mandíbula y los brazos

La víctima sufrió una paliza tremenda y la rotura de varios huesos, y los sicarios le arrojaron un líquido corrosivo que le quemó un 40% de su cuerpo.

La mujer, aún tuvo fuerzas para entrar en la cocina de su casa y llamar a su suegro por teléfono pidiéndole ayuda. Fue éste el que alertó de los hechos al 112 y la Guardia Civil.

Desde el principio los guardias no descartaron el móvil de la violencia de género detrás del suceso, hasta que el juez decretó el sumario del caso que ha desembocado en la detención de los dos sicarios y del marido de la víctima.