La Policía Nacional ha detenido a cinco menores por intentar matar a puñaladas a otro de 14 años en el distrito de Chamartín (Madrid). La víctima se encuentra en estado muy grave tras recibir dos puñaladas, una de ellas en la ingle. Los agresores tienen entre 16 y 17 años. Se les acusa de tentativa de homicidio, dos de ellos son españoles, otros dos dominicanos y el quinto es hondureño.

Los hechos tuvieron lugar este domingo pasadas las 22:00 horas a la altura del número 50 de la calle de Clara del Rey y poco después la Policía consiguió detener en las inmediaciones a los agresores gracias a la información que proporcionaron los testigos.

El joven fue atendido por los servicios de emergencias en la cercana calle de Santa Rita, donde Samur-Protección Civil le asistió por dos heridas de arma blanca, una en el tórax y otra en la zona inguinal. Tras ser estabilizado, el menor fue trasladado al hospital con preaviso y en estado potencialmente grave. La Policía Municipal escoltó el convoy sanitario, mientras la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

El grupo de Policía Judicial especializado en menores y familia (GRUME) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación aunque tampoco se descarta que el intento de homicidio esté relacionado con asuntos de bandas latinas.

Policía en prácticas para reyerta de bandas

Otros dos menores fueron detenidos en el distrito de Tetuán por un policía nacional en prácticas que tuvo que desenfundar su arma reglamentaria para detener una venganza a machetazos de la banda latina de los 4K.

El agente en práctica estaba haciendo la ronda en los alrededores de la comisaría cuando sorprendió a los agresores dándole machetazos a su víctima. Ante la gravedad de los hechos, el agente se identificó como policía, pero los pandilleros de la banda latina de Los 4k hicieron caso omiso, amenazaron al policía en prácticas y siguieron apuñalando a la víctima.

En ese momento el agente desenfundó su arma reglamentaria y, esgrimiendo la pistola, consiguió detener la venganza y salvar la vida de la víctima. Entre el policía en prácticas y el apoyo de sus compañeros detuvieron a dos de los agresores, que resultaron ser menores de edad. Otro fue detenido poco después y un cuarto agresor fue arrestado al día siguiente tras ser identificado.