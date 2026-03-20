La Policía Nacional investiga como un posible ajuste de cuentas entre bandas latinas el tiroteo en el que ha resultado herido de gravedad un joven dominicano de 24 años en la calle Almansa de Tetuán (Madrid).

La víctima ha sido trasladada por el SAMUR-Protección Civil en estado grave a un hospital y el tirador ha conseguido escapar del lugar del suceso.

El tiroteo contra el joven ha tenido lugar en la calle Almansa, en una zona muy transitada del barrio de Tetuán, en Madrid, a las 15:20 horas de este viernes, a plena luz del día.

«En una moto o una bici»

Un sujeto se ha acercado en una motocicleta o una bicicleta, los testigos difieren en ese detalle, y ha disparado a bocajarro sobre la víctima, un joven dominicano de 24 años que ha recibido un balazo en el hombro.

La Policía, de momento, investiga el tiroteo en Tetuán como un ajuste de cuentas con la bandas latinas de trasfondo. De hecho, la investigación corre a cuenta de los expertos en bandas latinas de la Brigada de Información de Madrid.