Un acusado por agresión sexual a una menor en Ortigueira (La Coruña) ha sido condenado a la expulsión a su país de origen, Marruecos, con la prohibición de regresar a España en cinco años. Si demuestra su arraigo en el país, evitará la expulsión a cambio de dos años de prisión.

Antes de llegar a esta sentencia, el condenado la pactó con la Fiscalía y la acusación particular, consiguiendo que le rebajaran de cinco a dos años la petición de pena. El agresor tiene 15 días para demostrar su arraigo en España o será expulsado a Marruecos, como dicta la sentencia.

El juicio se celebró la semana pasada en la Audiencia Provincial de La Coruña y acabó, como muchos otros casos de agresiones sexuales, en un acuerdo entre el acusado, la víctima y la Fiscalía.

En principio le pedían 5 años de cárcel

En principio, la Fiscalía y la acusación particular reclamaban una pena de cinco años de prisión para el hombre por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. Los hechos tuvieron lugar el mes febrero de 2022 en un parque del partido judicial de Ortigueira (A Coruña).

Las acusaciones plantearon que la pena podría sustituirse por la expulsión del territorio español del encausado, que actualmente permanece en prisión por otra causa, con la prohibición de regresar a España durante un periodo de diez años. Además de una indemnización de 3.000 euros para la víctima por los perjuicios morales que habría sufrido.

De 7 a 5 años de alejamiento de la víctima

Igualmente, las acusaciones pidieron para el procesado un periodo de siete años de libertad vigilada tras cumplir la condena; la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros, así como a su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar que frecuente, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años.

Tras el pacto de conformidad acordado entre las partes, el hombre agresor ha sido condenado a dos años de cárcel, en vez de a cinco. Respecto a las medidas tras cumplir la condena, el condenado cumplirá cinco años de alejamiento en vez de los siete que se reclamaban antes del juicio.