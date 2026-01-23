Son las imágenes de la detención del peligroso pederasta Daniel Vázquez Patiño durante su huida por los tejados de La Coruña. El violento delincuente intentó apuñalar a uno de los policías que se seguían y a continuación amenazó con tirarse al vacío. El pederasta encabezaba en el primer puesto la lista de «los 10 más buscados» por la Policía después de ser condenado por las violaciones continuadas a una niña de 10 años, hija en común con una de sus ex parejas.

Los agentes del Grupo de Localización de Fugitivos centraron el domicilio del fugado en La Coruña y al verse descubierto, el pederasta escapó escaleras arriba e intentó huir por los tejados perseguido de cerca por los agentes a los que puso en riesgo en varias ocasiones.

El pederasta amenazó a los agentes con tirarse al vacío en varias ocasiones, pero al ver que los policías estaban determinados a atraparle, sacó de sus ropas un arma blanca y se abalanzó sobre ellos intentando apuñalar a uno de los agentes, tal y como se puede ver en las imágenes. Los policías consiguieron finalmente reducirle y detenerle sin que ningún agente resultara herido.

Violador de menores «muy violento»

Los hechos por los que se buscaba a este pederasta fugitivo considerado «altamente peligroso» se remontan a 2012, cuando comenzó una relación sentimental con su ahora ex pareja. El delincuente convivía con los dos hijos menores de esta y la hija en común de ambos, desde entonces, la niña sufrió reiteradas agresiones sexuales.

El pederasta no dudaba en hacer uso de una violencia brutal cuando la víctima trataba de resistirse, llegando a darle numerosos golpes en la cabeza hasta conseguir intimidarla y doblegar su voluntad. Igualmente, amenazaba a la niña con matarla a ella y a toda su familia si contaba algo. Esta situación se prolongó hasta 2016, año en que la madre de la víctima finalizó la relación con el ahora detenido.

A pesar de ser condenado por los hechos descritos, no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido. Por este motivo, se decretaron las correspondientes órdenes de búsqueda para su detención e ingreso en prisión.

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria, especialmente desde que fue incluido en la campaña de los 10 fugitivos más buscados.