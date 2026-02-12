La conservadora del Museo Sorolla analiza la visión popular del pintor en un seminario de la Fundación Universitaria Española

La Fundación Universitaria Española acogerá el próximo lunes 16 de febrero a las 18.30 horas la conferencia «Sorolla frente al pueblo. Los tipos populares de «Visión de España»», a cargo de Elvira Guerra, conservadora del Museo Sorolla.

La ponencia, que tendrá lugar en el salón de actos de la Fundación (C/Alcalá, 93, Madrid), explorará la transformación del proceso de trabajo del artista valenciano y su relación con la manera en que Sorolla entendía lo popular, centrándose en su monumental obra «Visión de España».

Elvira Guerra López es conservadora en el Museo Sorolla desde 2023, donde desarrolla labores de investigación y estudio vinculadas a la colección del museo y, en general, a la obra de Joaquín Sorolla. Con anterioridad, fue responsable de los departamentos de Documentación e Investigación.

Guerra ha sido co-comisaria, junto a Fernando Delgado, de la exposición Sorolla y la escultura pintada (2024), organizada en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que exploró la relación entre la pintura de Sorolla y el arte escultórico, especialmente a partir de sus viajes por Castilla y León en los primeros años del siglo XX.

También en 2024 participó como ponente en la jornada científica Sorolla, viajar para pintar. Otra visión de España, celebrada en la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, con una intervención dedicada al diálogo entre pintura y escultura en la obra del artista.

Es autora de varios textos en catálogos y publicaciones, tanto vinculados a Sorolla como a otros creadores del siglo XX. Su trayectoria está centrada en la investigación museística y la difusión del legado artístico de Sorolla desde una perspectiva histórica y técnica, habiendo participado en proyectos como la publicación del epistolario entre Sorolla y Clotilde.

Asistencia gratuita con inscripción previa

La asistencia a la conferencia será gratuita, pero es necesaria inscripción previa a través del formulario disponible en la sección de eventos. Para cualquier consulta, los interesados pueden dirigirse a [email protected].