La opinión de Manu Pascual tras perder el bote de ‘Pasapalabra’: «No es lo más igualitario»

Rosa Rodríguez entró el pasado día cinco de febrero en la historia de la televisión de nuestro país al llevarse el bote más alto de Pasapalabra y el segundo más alto de la historia que se ha entregado en un programa de televisión. Ella es la cara de la alegría, mientras que Manu Pascual se tuvo que conformar con el dinero acumulado durante casi dos años de permanencia, que está muy lejos de los 2’7 millones de euros que se llevó su rival (aunque Hacienda se queda gran parte del premio). Días después, el madrileño ha querido hacer balance de su experiencia y ha hablado claro de cómo se siente y de lo que piensa sobre el dinero ganado en el espacio de Roberto Leal.

Existe una teoría que dice que los concursantes que más tiempo llevan son los que se quedan compuestos y sin Rosco. Algo que se cumplió con Orestes Barbero, Moisés y con el propio Manu. El psicólogo llegó en mayo de 2024, cubriendo el hueco de Óscar Díaz (ganador del bote) y durante 437 programas ha permanecido sin que nadie le eliminase. Rosa, por su parte, aterrizó en el plató meses después, en septiembre, después de la eliminación de otro viejo conocido, como es Nacho Mangut. Esta teoría se ha encargado de confirmarla el madrileño con sus palabras: «Cuanto más tiempo llevas, más cansancio acumulas».

Aunque para muchos es el ganador moral, por llevar más tiempo engordando ese bote, él no siente que haya sufrido una derrota: «No he perdido el dinero como tal porque nunca fue mío. Ojalá perder en la vida fuese lo que yo he hecho». Hay que recordar que no se marchó con las manos vacías, ya que su acumulado era de 270.000 euros, cantidad importante para cualquiera de nosotros, pero que parece ridícula si se compara con los 2’7 millones de euros que ganó Rosa.

Siempre que se reparte un bote, muchos espectadores ponen el grito en el cielo por la norma del programa que expulsa directamente al concursante que no se lo ha llevado. Esta norma, considerada injusta para muchos, no es tanto para Manu, que la entiende y hasta la agradece. «Si no fuese por ella, yo probablemente no hubiera entrado porque a lo mejor seguiría Orestes», dice en una charla concedida a El Español.

Ese premio, que lo utilizará para seguir estudiando y ayudar a su familia, como ha contado en muchas ocasiones, no se lo llevará por completo. El suyo también deberá tributar a Hacienda, algo en lo que ha querido dejar clara su postura. «Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que la lotería quizá no es lo más igualitario», asegura en el citado medio.

Pese a todo, Manu Pascual ha quedado contento con su experiencia y es muy posible que en un futuro le veamos de nuevo en Pasapalabra, algo que otros nombres como Moisés, Pablo, Nacho Mangut, Marta Terrasa, Orestes Barbero y otros muchos históricos ya han vivido en el pasado.