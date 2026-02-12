Baleares cierra el episodio de fuertes vientos con 267 incidentes y rachas de 154 kilómetros por hora

El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha gestionado un total de 267 incidentes por los fuertes vientos este jueves, la mayoría de ellos en Mallorca. En el Puig Major se han llegado a registrado rachas de viento de 154 kilómetros por hora.

Entre las 00.00 y las 15.00 horas de este jueves, día en que están activos los avisos amarillo y naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros, en Mallorca se han atendido 187 incidentes (85 en Palma, 17 en Inca, 14 en Calvià y 11 en Alcúdia), según ha informado la Dirección General de Emergencias e Interior.

En Eivissa, el 112 ha actuado en 33 incidencias (diez en Eivissa, seis en Sant Joan y otras seis en Sant Josep); en Menorca, en 46 (31 de ellas en Maó); y en Formentera, en una.

Por tipología, en todas las Islas se han gestionado 60 incidencias por riesgo de desprendimiento; 59 por riesgo de desprendimiento de elemento urbano; 54 caídas de árboles en la calzada; 42 por obstáculos o líquido en la calzada; y 42 caídas de árboles.

Por su parte, los Bomberos de Mallorca han registrado 103 incidencias este jueves, de las que 83 han sido atendidas con la actuación de los parques de Calvià, Inca, Manacor, Llucmajor y Alcúdia.

La mayoría de estos incidentes son por caídas de árboles. Así, el cuerpo de bomberos está actuando en caídas de árboles en Alcúdia y en Mancor de la Vall, así como en la calle Germà Camil de Manacor por la caída de una farola.

El pico más alto de Mallorca, el Puig Major, ha registrado esta madrugada rachas de viento de 154 kilómetros por hora, una intensidad que no se conocía en la isla desde hace muchos años. Fartàritx con 109, Lloseta con 108 e Inca con 105 son las localidades donde el viento ha soplado con más fuerza. En Menorca, Ferreries ha registrado 107 kilómetros por hora.

Por su parte, el aeropuerto de Palma registra algunos retrasos y cancelaciones este jueves por las fuertes rachas de viento.