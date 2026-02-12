Feijóo pide un Pacto Nacional del Agua para prevenir sequías e inundaciones y exige revisar las presas

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha reclamado la puesta en marcha de un Pacto Nacional del Agua para prevenir sequías y mitigar el impacto de las inundaciones. También ha exigido la revisión de las más de 2.400 presas tras el «estrés» que han venido soportando en los últimos días.

Durante una visita a Venta de la Cartuja (Jerez de la Frontera), para conocer el estado del que ha sido uno de los municipios más afectados por las lluvias torrenciales que han obligado al desalojo de decenas de miles de vecinos, Feijóo ha elevado la necesidad de crear un plan nacional para hacer frente a estos episodios.

El líder del PP, lo ha elevado además a una «necesidad estratégica» a lo que ha advertido que, sin planificación, «estaremos intentando solventar los problemas puntuales sin tener una planificación global».

En este sentido, ha exigido la revisión de las prensas que hay ahora mismo activas en nuestro país dado el estrés hídrico que, tanto en periodos de sequía como de inundaciones, ha venido soportando.

España es, por su parte, el primer país de la Unión Europea (UE) en el número de presas, con un total de 2.400 y de las cuales, alrededor de 1.000, son grandes presas. Es por ello que Feijóo ha insistido en la la necesidad de revisarlas y «asegurar que están bien, que están limpias tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta». «Porque no puede ocurrir lo mismo que con el apagón y el AVE», ha asegurado.

Con todo, ha advertido que las presas «han trabajado con un nivel de estrés máximo» y que por tanto, «hay presas que no eran capaces de desaguar a través de la compuerta y rebasaba el agua». En este aspecto, ha defendido que dentro de un Plan Nacional del Agua se pueda garantizar que «abajo de los embalses y de las presas se puede vivir con seguridad».

Sobre las lluvias torrenciales que en los últimos días han puesto en jaque varios municipios de Andalucía, ha reseñado que las inundaciones hayan provocado «miles de millones de pérdidas».

Feijóo ha reclamado también la activación del presupuesto europeo, del presupuesto del Estado y de la Junta de Andalucía, los municipios y las diputaciones «a favor de la gente», para restaurar viviendas, explotaciones agrícolas, empresas e infraestructuras.