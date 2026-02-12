La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 27 millones de euros para que Canal de Isabel II renueve las 14 estaciones de tratamiento de agua potable que gestiona en la región.

La actuación supondrá más del doble del presupuesto destinado en 2022, cuando se adjudicó el anterior contrato por 13,25 millones de euros. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro años y también incluirán mejoras en la embotelladora de Colmenar Viejo.

La inversión forma parte del Plan Estratégico 2025-2030 de Canal de Isabel II, con el objetivo de reforzar la calidad del servicio y consolidar a Madrid como región de referencia en la gestión eficiente, sostenible e innovadora del agua. El Consejo de Gobierno autorizó los contratos este martes 11 de febrero de 2026, divididos en tres lotes independientes por un importe total de 27.158.600 euros (IVA excluido).

Prolongar la vida útil de las instalaciones

El objetivo principal de esta actuación es prolongar la vida útil de estas infraestructuras, afectadas por su envejecimiento natural, y garantizar el cumplimiento del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero.

Esta normativa establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro en todo el territorio nacional. Las 14 estaciones de tratamiento de agua potable que recibirán estas mejoras son fundamentales para abastecer a millones de madrileños.

En estas instalaciones se aplican las tecnologías y los procesos más avanzados para potabilizar el agua procedente de los embalses, como paso previo a su distribución a los usuarios. Canal de Isabel II opera estas plantas estratégicas que transforman el recurso hídrico en agua apta para el consumo humano mediante complejos sistemas de filtración y tratamiento químico.

Las 14 plantas que recibirán mejoras

Las obras de conservación, mantenimiento y mejora se llevarán a cabo en las ETAP de Colmenar Viejo, Bodonal, Pinilla, Torrelaguna, La Aceña, La Jarosa, Navacerrada, Santillana, Valmayor, El Tajo, Majadahonda, Rozas de Puerto Real, Pelayos de la Presa y Griñón. Además, los trabajos también alcanzarán a la planta embotelladora que la empresa pública opera en Colmenar Viejo, donde se envasa agua para distribuir durante interrupciones del suministro.

Las acciones contemplan la rehabilitación y adecuación de filtros, elementos clave en el proceso de potabilización que eliminan partículas e impurezas del agua. También se llevará a cabo la ampliación y construcción de decantadores, estructuras donde se separan los sólidos en suspensión mediante procesos de sedimentación que mejoran significativamente la calidad del recurso.

Modernización de equipos electromecánicos

Los trabajos incluirán la instalación de lamelas, placas inclinadas que optimizan el proceso de decantación y aumentan la eficiencia de las plantas de tratamiento. La renovación de válvulas y equipos electromecánicos permitirá mejorar el control operativo de las instalaciones y reducir el consumo energético asociado al tratamiento del agua.

Asimismo, se procederá a la modernización de canales de salida y entrada, infraestructuras hidráulicas fundamentales para el correcto funcionamiento de las potabilizadoras. Los técnicos de Canal de Isabel II también harán trabajos de albañilería, pintura y obra civil necesarios para mantener las instalaciones en condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad.

Duplicar la inversión respecto a 2022

La dotación económica aprobada por el Consejo de Gobierno supone más del doble del presupuesto del anterior contrato, adjudicado en 2022 por 13.250.000 euros. Este incremento refleja el compromiso de la Comunidad de Madrid con la modernización de las infraestructuras hídricas y la garantía de suministro de agua potable de calidad para todos los ciudadanos de la región.

El procedimiento se ha dividido en tres lotes independientes que permitirán optimizar la ejecución de las obras sin interrumpir el funcionamiento normal de las estaciones de tratamiento. Canal de Isabel II ha diseñado un calendario de intervenciones que minimizará el impacto sobre el abastecimiento durante los cuatro años que durarán los trabajos de renovación.

Madrid, región referente en gestión del agua

Esta actuación refuerza el liderazgo de Madrid en la gestión sostenible e innovadora de los recursos hídricos. Canal de Isabel II gestiona uno de los sistemas de abastecimiento más complejos y eficientes de Europa, garantizando agua de máxima calidad a más de seis millones de personas. La empresa pública madrileña continúa invirtiendo en tecnología y mantenimiento para asegurar el suministro en las próximas décadas.

Las 14 estaciones de tratamiento de agua potable que recibirán estas mejoras procesan millones de litros diarios procedentes de los embalses de la Comunidad de Madrid. La inversión aprobada permitirá que estas instalaciones sigan operando con los más altos estándares de calidad y seguridad, cumpliendo con la normativa europea y nacional más exigente en materia de agua de consumo.