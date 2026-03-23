La Guardia Civil de Zamora investiga la brutal paliza que ha recibido una mujer transexual en La Bañeza (León) por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que la insultaron al grito de «¡travelo de mierda!» por entrar en un baño de mujeres de un pub. La víctima de la agresión homófoba y tránsfoba es Bianca Lizbeth Fernández, la actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora que competirá en el certamen Miss Trans España.

La violenta agresión a la mujer, natural de Zamora, tuvo lugar el sábado por la noche en un pub de La Bañeza. Los agresores le dejaron la cara llena de heridas y hematomas y estuvo a punto de perder un ojo, según han informado este lunes fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos sucedieron cuando la mujer agredida intentó ir al baño en un pub y un grupo de mujeres la increparon diciéndole que no podía entrar en el mismo baño que ellas porque «era un hombre».

La víctima se encerró en el baño y, al salir del local, se le echó encima un grupo de entre ocho y diez personas que le propinó una «brutal paliza con botellazos y patadas en la cara», por las que Bianca sufrió múltiples contusiones y una brecha en un párpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo.

Desde la Plataforma Trans ha expresado en un comunicado su más «enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba» que ha sufrido esta víctima, y ha subrayado que ha sido «un ataque de extrema violencia en el que casi pierde la vida y que estuvo a punto de costarle la pérdida de un ojo». Esta plataforma ha indicado en un comunicado que este suceso evidencia el aumento de los delitos de odio contra las personas trans y LGTBIQA+.

Además, esta plataforma ha subrayado que este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino consecuencia de un clima creciente de odio y señalamiento hacia las personas LGTBIQ+ y en especial las personas trans, que pone en riesgo la vida y la integridad de muchas personas.

La presidenta de esa plataforma, Mar Cambrollé, ha pedido «actuaciones urgentes» para localizar a los agresores» y ha resaltado que el caso pone de relieve la «elevada violencia a la que están sometidas las personas trans».