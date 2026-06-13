La defensa de Jonathan Andic minimiza los mensajes de «matar» al padre y lo atribuye a una «metáfora» psicoanalítica

La defensa de Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, ha enmarcado en una expresión «metafórica» habitual en las terapias psicoanalíticas el mensaje en el que admitía que su padre lo creyera capaz de «matarlo». Según han informado, se trata de una afirmación «descontextualizada» que en su opinión «retuerce la verdad».

Considera «frases sacadas de contexto» el mensaje de WhatsApp que el investigado envió a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de su muerte. En el mensaje recordaba sus «discusiones» con él y afirmaba: «No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarle».

Para los abogados, la frase debe entenderse en un marco de unas sesiones terapéuticas con «unos códigos concretos» en el que se hacían «referencias metafóricas» a la muerte del progenitor. «El matar al padre de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica», insisten.

Según la defensa, el mensaje «tiene un contenido afectuoso y alude a esos clímax de interacción grupal potente, en un proceso de liberación y de crecer superando emocionalmente el condicionante paterno».

El mensaje, enviado por Jonathan Andic a su padre, es uno de los indicios en que se basa la Fiscalía para oponerse al recurso del investigado contra la fianza de un millón de euros que se le impuso y apuntalar su tesis de que el hijo del empresario lo mató por su mala relación y desavenencias económicas. La defensa asegura que el mensaje está sacado de contexto debido a que forma parte de una comunicación más extensa, «que tiene relato y tono positivo de principio a fin».

«Hola Viejo, ¿qué tal, habéis llegado bien? Me quedé un poco preocupado con lo del avión» comienza el mensaje y «espero que disfrutes de este verano, te mando muchos besos», con la que acaba el texto, son las expresiones que subraya el comunicado de la defensa. Jonathan Andic también afirma «estoy en pleno maratón trabajando con Julia y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre».

«He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. A medida que avanzo en este intensivo sprint de trabajo conjunto con Julia comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico, recuerdo que ella me dijo, rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras», añade el mensaje, según Efe.

Para la defensa, la alusión a la muerte del padre es una afirmación «descontextualizada con el único objetivo de contribuir a crear un relato que retuerce la verdad y encaje con las hipótesis de la instrucción». «La causa judicial contiene numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia. No se puede resumir ni sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases dirigidas a inculpar a Jonathan Andic», denuncia el equipo jurídico.

La defensa insiste en que en las propias conclusiones de la instrucción del caso se hacen constar las «referencias metafóricas a la muerte del padre» en las sesiones con la psicoterapeuta familiar como «punto de inflexión para superar etapas de la vida».