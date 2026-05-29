La llamada entre lágrimas de Jonathan Andic tras la muerte de su padre: «Creo que se ha caído por un barranco»

Nuevo volantazo en el caso que tiene en shock al mundo empresarial y social español. Cuando parecía que el cerco judicial sobre Jonathan Andic se estrechaba cada día más, la defensa del hijo del fundador de Mango ha movido ficha con una estrategia tan agresiva como inesperada: demostrar que Isak Andic ya había sufrido otra caída meses antes debido a sus problemas de rodilla.

El movimiento del equipo jurídico liderado por el prestigioso penalista Cristóbal Martell supone un intento de desmontar algunos de los pilares sobre los que se sustenta la acusación. Entre ellos, la supuesta planificación previa del recorrido donde falleció el empresario o la teoría de que Jonathan habría preparado el escenario antes de los hechos.

La nueva ofensiva legal llega en uno de los momentos más delicados para el heredero de Mango. La jueza le atribuye un presunto homicidio premeditado y le impuso una fianza de un millón de euros para evitar su ingreso en prisión provisional. Un caso que, desde hace meses, ha sacudido a una de las familias empresariales más importantes del país y que combina poder, fortuna, herencias y una investigación judicial llena de incógnitas.

El vídeo que podría cambiar la investigación

La principal baza de la defensa es una prueba audiovisual que, según sostiene, podría alterar significativamente el rumbo del procedimiento. Se trata de un vídeo grabado meses antes del fallecimiento de Isak Andic en el que el fundador de Mango sufría una caída mientras caminaba.

Los abogados aseguran que las imágenes respaldan la existencia de una gonartrosis bilateral, una patología degenerativa que afecta a las rodillas y que habría comprometido tanto la estabilidad como la capacidad de reacción del empresario. La intención es clara: reforzar la hipótesis de que la caída mortal pudo producirse de forma accidental y no como consecuencia de una acción deliberada.

En este sentido, la defensa insiste en que los informes periciales incorporados a la causa no logran determinar de forma concluyente qué provocó exactamente la caída por el desnivel de cerca de cien metros en la zona de Collbató donde murió el empresario.

La batalla por las visitas a Montserrat

Otro de los aspectos que la defensa intenta desmontar es el relativo a las visitas previas de Jonathan Andic a Montserrat. Los Mossos d’Esquadra sostienen que el empresario acudió en tres ocasiones al lugar antes de la muerte de su padre, un dato que alimentaría la hipótesis de una posible premeditación.

Sin embargo, los abogados de Jonathan rechazan esa interpretación. Según su versión, únicamente se produjeron dos desplazamientos y uno de ellos ni siquiera llegó a completarse debido a las condiciones meteorológicas. Una diferencia aparentemente menor, pero que podría resultar relevante dentro de la construcción de la acusación.

La llamada al 112, otro elemento clave

Mientras tanto, en las últimas horas también ha trascendido el contenido de la llamada que Jonathan Andic realizó al 112 inmediatamente después del accidente. Según la información conocida, el empresario pidió ayuda visiblemente alterado y entre lágrimas tras presenciar la caída de su padre. «Creo que se ha caído por un barranco», dijo.

Para la defensa, esa conversación constituye un elemento fundamental para entender lo ocurrido aquel día. Consideran que el tono de desesperación que refleja la grabación resulta incompatible con la imagen de frialdad y cálculo que plantea la acusación y encaja más con la reacción de una persona que acaba de vivir una tragedia inesperada.

Con el procedimiento todavía abierto y nuevas pruebas incorporándose a la causa, el caso Isak Andic continúa dando giros inesperados. Y si hasta ahora la investigación parecía avanzar en una dirección concreta, la estrategia desplegada por la defensa amenaza con reabrir interrogantes que parecían ya resueltos.