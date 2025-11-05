Un hombre de 29 años ha intentado matar a su madre en Murcia cortándole el cuello y ha sido detenido por la Policía Nacional después de llamar a su padre alertando del crimen. La mujer ha sido ingresada en estado muy grave en el hospital con tres heridas de arma blanca en el cuello.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 7:56h de esta mañana, cuando el centro de coordinación de emergencias del 112 ha recibido una llamada de un familiar del agresor alertando de que una mujer había sido herida con un cuchillo en un aparta-hotel de Murcia y su hijo estaba en la puerta del alojamiento en el que residía.

Los primeros en llegar al lugar han sido agentes de la Policía Local de Murcia, que han detenido en la puerta del al supuesto agresor. La mujer, que se encuentra en estado grave, ha sido atendida en el lugar del suceso por sanitarios del 061, que la han estabilizado antes de trasladarla en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Apuñaló a la madre y llamó al padre

Fue un familiar, el padre del presunto agresor, el que llamó al 112 desde Sevilla, tras llamarle el hijo para pedir que mandaran una ambulancia al apartamento donde acababa de degollar a su madre, en Murcia.

El detenido, no admitió en ningún momento haber apuñalado a su madre en ese apartamento de Murcia pero sí pedía una ambulancia cuanto antes. Ahora está arrestado como investigado por un delito de tentativa de homicidio que podría variar a lo largo de la instrucción judicial.