Un niño de 13 años ha apuñalado este martes a un compañero de 12 años en el interior de un instituto de Albuñol (Granada). El agresor le clavó un cuchillo a la víctima en el hombro sin que mediaran enfrentamientos previos. La Guardia Civil ha abierto diligencias de la agresión pero no ha detenido al agresor ya que es inimputable al ser menor de 14 años. El centro sí ha expulsado al niño atacante durante 29 días.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8:20 horas en el interior del instituto La Contraviesa, del municipio granadino. A esa hora, el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía el aviso de que un niño había sido herido con un cuchillo en el hombro. El agredido, que presenta heridas por arma blanca, fue trasladado a un centro sanitario, y se encuentra fuera de peligro.

La Guardia Civil se presentó de inmediato en el instituto, retuvo al menor agresor hasta entregárselo a los padres y recuperó el arma blanca, un cuchillo de mediano tamaño. Los pasos a seguir en el caso en el que un alumno apuñala o agrede a otro menor.

Los agentes han abierto una investigación para esclarecer el motivo por el que un niño apuñala a otro y elaborar un atestado que entregarán a la Fiscalía del Menor ya que al ser el agresor menor de 14 años de edad, es inimputable penalmente aunque sus padres sí podrían ser responsables administrativamente de los hechos.

Expulsado 29 días de clase

La inspección educativa también ha abierto una investigación. Se ha abierto el protocolo de acoso y el agresor ha sido expulsado 29 días del instituto por comportamiento muy grave, siempre a la espera de lo que pueda determinar la investigación de la Guardia Civil.

Según la consejera de Educación, Carmen Castillo: «El centro ha seguido el protocolo de actuación en caso de un niño herido», como en este caso en que un alumno apuñala a otro. Desde la Consejería aclaran que «estamos viendo lo que ha pasado. Hasta hace dos días esos niños eran amigos».

El agresor no tenía antecedentes previos por otros ataques. Entretanto, le han expulsado cautelarmente del instituto de Albuñol durante 29 días.