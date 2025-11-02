La Guardia Civil de Cáceres ha detenido a un hombre de 47 años y a su pareja sentimental, una mujer de 48, por secuestrar a un bebé de un bar de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata aprovechando la ausencia momentánea de su madre. Los agentes también rescataron al bebé en perfecto estado de salud.

El suceso tuvo lugar la noche del pasado 25 de octubre, cuando la madre del menor se encontraba en un establecimiento del citado municipio en compañía de la autora de los hechos. En un momento determinado, la madre se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar y dejó al niño al cuidado de la mujer que aprovechó para secuestrar al bebé. Cuando la madre regresó al poco tiempo al establecimiento, comprobó que ni la mujer ni su hijo se encontraban allí.

La madre intentó contactar con la mujer que había decidido secuestrar al bebé, pero al no poder hacerlo lo denunció de inmediato de la Policía Local del municipio. Esta, a su vez, informó a la Guardia Civil, que activó un dispositivo urgente de búsqueda para tratar de localizar tanto a la mujer como al menor.

Gracias a la rapidez de los guardias, que recopilaron toda la información disponible sobre el entorno familiar y social del menor, se pudo constatar la presunta implicación de una pareja sentimental como supuestos culpables de secuestrar al bebé.

Por tal motivo, se estableció un dispositivo para localizar al bebe hallándole en una finca situada en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde también fueron localizados los presuntos autores.

La Guardia Civil rescató al bebé

Una vez asegurado el lugar, los agentes detuvieron a los autores y trasladaron de inmediato al menor al hospital para ser sometido a un reconocimiento pediátrico. El informe facultativo confirmó que el bebé se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que fue entregado a su madre.

Cabe destacar que la celeridad y coordinación entre las distintas unidades que intervinieron en el dispositivo permitió localizar al menor en apenas unas horas desde la denuncia de su desaparición, evitando así un desenlace más grave.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Navalmoral de la Mata y Policía Local de dicha localidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Navalmoral de la Mata (Cáceres), así como de la Fiscalía Provincial de Cáceres. Ambos han sido enviados a prisión provisional.