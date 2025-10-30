Un detective privado en la guardería y cámaras ocultas: así han detenido en sólo cinco días a la empleada del centro de Jerez que maltrataba a los niños y niñas de menos de tres años que tenía a su cuidado. En es corto periodo de tiempo, la guardería escuchó las sospechas de los padres, pidió ayuda a un detective privado, consiguió las pruebas de los delitos y despidió a la presunta maltratadora. Tras entregar las pruebas a la Policía, la trabajadora de la guardería fue detenida.

El suceso arrancó a principios de la semana del 20 de octubre cuando uno de los padres se presentó ante la dirección del centro para denunciar que su hijo menor de tres años llegaba a casa con golpes en la cara y moratones en el cuerpo. Había ocurrido en varias ocasiones y algo funcionaba mal.

La dirección de la guardería escuchó el relato del padre del alumno y decidió investigar cuanto antes. En unas horas consultó con la gestoría que se ocupa de los asuntos del centro y esta les puso en contacto con un detective privado. De inmediato y tras consultar los preceptos legales, la guardería instaló cámaras ocultas en sus instalaciones.

5 niños agredidos en 3 días de grabaciones

Lo sorprendente es que en menos de 24 horas desde la instalación de las cámaras, éstas captaron unas imágenes escalofriantes de una de las trabajadoras de la guardería maltratando supuestamente a una menor de dos años y medio.

Lo más impactante es que nadie se habría imaginado que la presunta maltratadora era M.R., una mujer que trabajaba en la guardería de Jerez desde hace más de 25 años y de la que nadie habría sospechado.

Lo espantoso fue comprobar que durante los tres días en los que estuvieron grabando las cámaras en el interior de la guardería, los aparatos captaron a la misma mujer maltratando presuntamente a cuatro niños más. Tras tres días grabando, a dirección repasó las imágenes el pasado viernes 24 de octubre, llamó a la empleada y la despidió sin contemplaciones. Ella, aprovechando que los padres todavía desconocían la situación, abordó a las familias en la puerta del centro cuando iban a recoger a sus hijos y les intentó persuadir de que le hicieran un plantón a la dirección porque la habían despedido sin motivo alguno.

La dirección convocó a los padres a una reunión urgente la mañana del sábado 25 de octubre para explicarles la situación y decirles que habían interpuesto una denuncia en comisaría y entregado a la Policía los vídeos. Sólo habían pasado cinco días desde que la guardería había recibido las primeras quejas. También les advirtieron de que la Policía les iría llamando para enseñarles los vídeos, tomarles declaración y ofrecerles la oportunidad de denunciar.

La presunta maltratadora, libre

La visión de los vídeos afectó profundamente a los padres. «En el vídeo se ve a los niños sentados y tranquilos, cuando esta señora pasa junto a mi hija y le da un bofetón tremendo sin mediar palabra, al día siguiente, lo mismo. Esta individua se acerca a mi hija y le pellizca con fuerza y le tira del pelo. Además la amenaza de muerte, ¿pero cómo puede se esto posible?», se preguntaba María, una de las madres de las niñas afectadas.

La crispación entre los padres se vio alimentada cuando el Juzgado de Instrucción número 2 acordó el martes 28 de octubre la puesta en libertad de la presunta maltratadora, acusada de delitos contra la integridad moral de cinco niños menores de tres años. La mujer se negó a declarar ante la jueza y ahora está investigada y debe cumplir una orden de alejamiento de 200 metros de la guardería y de los cinco menores identificados como víctimas de los hechos.

Los padres de las niñas afectadas no están de acuerdo con la decisión judicial a pesar de que está ajustada a derecho: «Queremos verla encerrada ya. ¿Ahora que hago, voy yo y le hago lo mismo que le ha hecho a mi niña?», denunciaban los padres, centrados en averiguar desde cuando maltrataba a los niños la trabajadora.