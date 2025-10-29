Antonio A., el Pelicot español acusado de decenas de violaciones a tres niñas menores de 12 años niega los hechos y pide su absolución. El presunto pederasta se ha mostrado ofendido ante la acusación, pero le han traicionado los mensajes de audio que envió a su mujer y abuela de las niñas: «Estoy obsesionado con ella, no podía evitarlo», se ha escuchado en la sala.

En la última jornada del juicio, el presunto pederasta de Serranillos del Valle (Madrid), conocido como ‘el Pelicot español’ por las violaciones de tres nietas de su pareja, ha declarado que «nunca» tocó a las niñas y que «jamás» las drogó a pesar de un audio en el que admitía ante su mujer los abusos sexuales y reconocía que estaba «obsesionado» con una de las menores.

Antes de que llegara el turno de declarar del acusado, la Sala ha reproducido un audio que Antonio mandó a su mujer y abuela de las niñas, en el que reconocía los abusos. «La acaricié. Me atraía y la toqué el pecho. Estaba obsesionado con ella. Es una droga la mierda ésta. No pensaba en hacerla daño. La obsesión es en tocarla sus partes íntimas. A mí también me duele. Lo estoy pasando mal. No podía evitarlo tampoco», le decía a su mujer.

«Estoy enamorado de ellas»

De hecho, y según fuentes del caso, el acusado de las violaciones a las niñas llegó a argumentar sus perversiones alegando que estaba enamorado de las menores de 12 años.

Pese al audio que se ha escuchado en la sala, el acusado de las violaciones ha insistido en que «nunca» tocó a las niñas y que cuando mandó la citada nota de voz no se encontraba bien. Incluso se ha mostrado ofendido el acusado a la fiscal cuando le ha preguntado si agredió sexualmente a las niñas.

En su turno, el otro procesado para el que se piden 19 años de prisión, ha dicho que no es amigo de Antonio y ha asegurado que nunca se fue con él ni con sus nietas, negando haber dado a las pequeñas unos batidos, en un modus operadi similar al famoso violador Dominique Pelicot.

Alega que tiene un «trastorno coginitivo»

La defensa, además de insistir en la inocencia de su patrocinado, ha presentado durante la vista a oral a dos psicólogas de parte que han expuesto un informe en el que consta que el principal acusado padece un trastorno cognitivo no determinado, que implica una deficiencia estructural de la personalidad, tal y como ha adelantado Europa Press.

En cualquier caso, la Fiscalía ha mantenido la petición de 70 años de cárcel para el Pelicot español y la acusación particular que ejerce el abogado Alberto Martín de Abogados Madrid 3.000 ha elevado su petición de 72 años de cárcel hasta los 100 años y ha pedido el ingreso inmediato en prisión una vez que se dicte sentencia.

Las violaciones a las niñas

Según el fiscal, el procesado A. A. V., desde finales de 2020 hasta el 15 agosto de 2022, procedió a realizar actos de carácter sexual sobre tres menores, nietas de su entonces pareja.

Así, habría cometido diferentes actos de contenido sexual consistentes en besos, tocamientos de los senos y partes íntimas de las menores, introducción de sus dedos en la vagina, así como masturbación delante de las mismas.

Los hechos se cometieron en la piscina de su domicilio en Serranillos del Valle, y en la vivienda. De igual modo, los tocamientos tuvieron lugar en el parque del Skatepark. Según el fiscal, las dispensaba fluidos como zumos que contenían drogas tóxicas con la finalidad de abolir cualquier acto de voluntad y de que ninguna de ellas pudiera recordar las actuaciones.

Así, las amenazaba con que «le haría lo mismo a sus hermanas pequeñas, y les decía con que los muñecos aparecerían debajo de sus camas y con matarlas, lo que les infundía un gran temor».