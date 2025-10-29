Las familias de los cinco niños y niñas menores de tres años maltratados por la empleada de una guardería de Jerez no pueden contener su indignación tras la puesta en libertad de la acusada: «Queremos verla encerrada ya». La crispación es máxima entre los padres que sospechan de un maltrato continuado durante años: «Y ahora que hago, voy yo y le hago lo mismo que le ha hecho a mi niña».

Habla María, madre de una de las principales víctimas. María tuvo que ver en sede policial los vídeos grabados en el interior de la guardería de Jerez en los que se ve perfectamente a la empleada del centro pegar y amenazar a su hija de dos años sin motivo alguno.

«El el vídeo se ve a los niños sentados y tranquilos, cuando esta señora pasa junto a mi hija y le da un bofetón sin mediar palabra, al día siguiente, lo mismo. Esta individua se acerca a mi hija que está a lo suyo y le pellizca con fuerza y le tira del pelo. Además la amenaza de muerte, ¿pero cómo puede se esto posible?», cuenta entre lágrimas la madre durante una intervención en el programa Mañaneros de TVE.

La investigada se negó a declarar

El enfado de los padres llega después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), en funciones de guardia, acordara a última hora de este martes la puesta en libertad provisional de la ya ex trabajadora de de la guardería detenida por agredir supuestamente a varios menores de edad.

Mientras prosigue la investigación, la jueza le ha impuesto a la ex empleada de la guardería la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores que inicialmente han sido identificados como posibles víctimas de estos hechos.

La trabajadora de la guardería, despedida el pasado viernes en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, se negó a declarar ante la juez. En principio, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un presunto delito contra la integridad moral. El Juzgado, además, ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar.

Un detective en la guardería

El caso arrancó en la semana del 20 de octubre, cuando los padres de una de las víctimas comunicaron sus sospechas a la dirección de la guardería. Los responsables del centro reaccionaron contratando un detective que instaló cámaras durante tres días en el centro.

En ese breve periodo de tiempo, las cámaras captaron el maltrato de la empleada a cinco niños menores de tres años. Algunos fueron maltratados por la misma empleada en varias ocasiones. «Ves la cara que tiene de odio cuando agrede a mi hija, la frialdad con la que lo hace, y no lo entiendo», denuncia María.

La mayor inquietud de los padres es determinar desde cuando maltrataba a lo los niños la trabajadora. La mujer trabajaba en el centro desde hace 26 años y fue despedida fulminantemente por la dirección de la guardería el pasado viernes, en cuanto vieron los vídeos que grabó la cámara del detective.