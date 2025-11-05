Se aprovechaban de los extranjeros más necesitados. La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Puente de Vallecas (Madrid) a dos varones que se dedicaban, como ya adelantó OKDIARIO a bloquear con bots el sistema informático para acaparar las citas en las Oficinas de Extranjería y Asilo para, posteriormente, venderlas a ciudadanos extranjeros con la necesidad urgente de regularizar su situación en España. Ambos fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de daños informáticos y estafa.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, cuando un indicativo policial observó a dos hombres utilizando varios teléfonos móviles al mismo tiempo en el interior de un vehículo estacionado en una calle del distrito.

Los agentes comprobaron que los sospechosos empleaban un bot informático para realizar llamadas masivas al número habilitado para la obtención de citas en las Oficinas de Extranjería y Asilo.

Acaparan las citas y las revenden

De esta forma, los detenidos bloqueaban el acceso de los peticionarios y a la vez acaparaban todos los turnos de cita. Una vez que conseguían las citas, las revendían a 50 euros cada uno, recibiendo el dinero a través de transferencias bancarias. Sin embargo, OKDIARIO ha recibido denuncias de extranjeros a los que han llegado a cobrarles más de 300 euros.

Durante la intervención, los policías intervinieron cuatro teléfonos móviles y una agenda de contactos con numerosos nombres y apellidos de ciudadanos extranjeros, además de datos personales requeridos en los trámites administrativos de Extranjería.

Acusados de estafa a extranjeros

Esta práctica provocaba una saturación del sistema público de citas, dificultando que otras personas pudieran acceder legítimamente al servicio para regularizar su situación administrativa en España.

Finalmente, la Policía Nacional procedió a la detención de los dos implicados, que pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de daños informáticos y estafa.