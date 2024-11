La nefasta gestión de las webs de Extranjería del Gobierno está alimentando a las mafias que acaparan las citas para inmigrantes y se las revenden hasta por 350 euros. El acceso por internet a las citas previas para trámites de extranjería, sobre todo para las solicitudes urgentes de asilo, se colapsa y favorece a las mafias que acaparan las peticiones de cita para resolver los problemas acuciantes de miles de inmigrantes que viven y trabajan en España en situación legal.

Varios inmigrantes asentados legalmente en España alertan del colapso histórico del sistema informático para conseguir una cita con extranjería para renovar su residencia o asilo en España. Conocedores del problema y de la incapacidad del Gobierno para solucionar el asunto, las mafias que aprovechan para revender las citas se multiplican y contactan con los inmigrantes a través de grupos de WhatsApp donde se les revende la cita con Extranjería a precios que oscilan entre los 50 y los 350 euros.

Las mafias, mediante el uso extendido de bots y otras herramientas tecnológicas, reservan las citas que ofrece el Gobierno por internet, para luego revenderlas a precios exorbitantes, llegando a costar hasta 350 euros cada una. El mercado negro de citas se potencia a finales de año ante la inacción del Gobierno que no atiende las continuas denuncias del Defensor del Pueblo y numerosas ONGs. Entidades que han presentado quejas administrativas ante el Gobierno denunciando la situación.

El motivo principal, según esas quejas, incluido el Consejo General de la Abogacía Española, es la incapacidad del Gobierno para gestionar la demanda correctamente vulnerando los derechos de los inmigrantes que pretenden continuar con su trayectoria legal en España.

«Te revenden las citas en chats»

Inmigrantes puestos en contacto con OKDIARIO denuncian la situación. Leonardo, un joven colombiano beneficiario de asilo político, con domicilio y contrato de trabajo, lleva dos meses intentando reservar una cita para prolongar su asilo en España: «Es imposible, me levanto a primera hora, me meto en la web antes de ir a trabajar y ya dice que no hay citas. Otras veces da «error» y pide que lo reintente». Leonardo es consciente de que puede obtener la cita pagando dinero a las mafias: «Te lo ofrecen en chats continuamente, alguien te dice tengo un amigo que te vende su cita, los precios oscilan entre 50 y 350 euros, dependiendo de si te conocen de verdad o tienen alguna relación con un conocido. Conozco mucha gente que ha pagado, pero yo me niego a entrar en ese juego corrupto».

A pesar de todo, el tiempo corre en su contra. El plazo para solicitar la prolongación de su situación de asilo expira a principios del próximo mes de enero de 2025 y lleva más de dos meses intentándolo. Si en unos días no lo consigue, tendrá que pagarle a las mafias por una cita de Extranjería. Lo mismo hicieron varias conocidas suyas, la mayoría pagó 50 euros por la cita. Ellas tuvieron suerte y no les revendieron una «cita falsa» como ha ocurrido en otras ocasiones.

Entretanto, la Policía Nacional intenta desarticular estas redes de chantajistas profesionales que crecen como setas por todo el territorio nacional. Estas mafias primero bloquean las demandas de trámites de Extranjería en las webs oficiales y, tras acaparar las citas, las revenden. En septiembre, agentes de la Policía desarticularon un grupo de ciudadanos argentinos que tras bloquear el sistema y obtener las citas, las revendían en redes sociales y a través de WhatsApp. La mafia de reventa de citas de Extranjería exigía el pago por transferencia bancaria y cobraba entre 50 y 90 euros por cada cita, a pesar de ser un trámite gratuito.

Había más de un centenar de víctimas que llegaron a pagar por la cita al grupo mafioso. El perfil de los afectados corresponde a personas extranjeras con la necesidad de realizar distintos trámites de extranjería como solicitud de protección internacional, toma de huellas para el N.I.E. o solicitud de certificados de ciudadanos de la Unión. Cientos de personas que ante la imposibilidad de conseguir una cita de Extranjería por los cauces oficiales, la desesperación les llevó a pagar por un servicio público gratuito.

En 2023, se registraron más de 163.000 solicitudes de asilo, un número que supera con creces la capacidad de respuesta del sistema actual. A la vez, el número de quejas ante el Defensor del Pueblo sigue aumentando al mismo ritmo, el año pasado ya hubo cerca de 3.000 quejas.