El Gobierno exigirá a partir del próximo 18 de noviembre el visado de tránsito a los inmigrantes egipcios que llegan en vuelos patera al aeropuerto de Madrid-Barajas. El Gobierno ha tardado dos meses en tomar esta decisión, desde que a finales del mes de septiembre de 2024 se detectara que cientos de ciudadanos egipcios estaban aprovechando la falta de control para entrar de forma ilegal en España. Llegan en vuelos de la Royal Air Maroc con destino a Latinoamérica, hacen escala en Madrid y en ese momento abandonan el vuelo para pedir asilo en España como refugiados negándose a regresar a su país de origen.

Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado a todas las embajadas y consulados de España el cambio de medida para intentar frenar la nueva oleada migratoria «en todos los aeropuertos españoles». «A partir del próximo 18 de noviembre, todos los ciudadanos de Egipto que deseen realizar tránsito aeroportuario en España deberán disponer de un visado TAP en vigor», ha ordenado el máximo responsable del Gobierno en esta materia.

Este visado de tránsito no permite entrar en España. Sin embargo, el Gobierno de España, ha tardado dos meses en utilizar la facultad que posee, como otros estados miembro de la Unión Europea, para exigir el visado de tránsito a todos los nacionales de un determinado país en «casos urgentes de afluencia masiva de personas migrantes en situación irregular», tal y como está ocurriendo ahora en Barajas con personas provenientes de Egipto.

Se repite el «truco»

Los inmigrantes egipcios de esta nueva oleada repiten el mismo procedimiento que en su día emplearon los procedentes de Senegal y Mauritania. Primero viajan hasta Casablanca, en Marruecos, para acceder a los vuelos de la Royal Air Maroc a países de Latinoamérica que tengan una escala intermedia en Madrid. No les hace falta esforzarse en sacar un visado de tránsito para ciudadanos egipcios porque España no lo solicita al país africano.

Sin la necesidad del visado de tránsito, los inmigrantes se deshacen de su documentación en cuanto aterrizan en la escala de Madrid. No cogen su vuelo a Latinoamérica. Se quedan en el aeropuerto de Barajas y piden asilo.

Entre todos estos inmigrantes ilegales egipcios, hay también menores de edad que ven al aeropuerto de Madrid como un coladero para los vuelos patera. La mayoría de los recién llegados son familias o menores no acompañados, y acaban en las salas de asilo, donde los policías intentan cuidar de ellos y a la vez confinarlos hasta que no se resuelva la petición de los inmigrantes.

El Gobierno llega tarde otra vez

No es la primera vez que ocurre, ya pasó con los nacionales de Senegal y Mauritana en enero y abril de 2024. Ahora toca Egipto y en todas las ocasiones el Gobierno no instauró el visado obligatorio hasta que ya era tarde.

La mitad de los menas que llegaron a Madrid el pasado mes de junio eran de Mauritania, pero el Gobierno tardó dos meses más, hasta septiembre, en exigir el visado de tránsito a los mauritanos. Hasta la Comunidad de Madrid se vio obligada en junio a alertar al Ministerio del Interior de la última oleada de menores y adultos que llegaban desde Mauritania.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) no han dejado de denunciar la situación desde que comenzaron a llegar en gran número los inmigrantes egipcios a Barajas en los vuelos patera. Los agentes no podían hacer nada, salvo intentar que las salas de inmigración del aeropuerto siguieran funcionando con normalidad, mientras esperaban alguna reacción del Gobierno que ha llegado tarde.