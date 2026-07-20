Eduardo Inda celebra el triunfo en el Mundial de la Selección española de fútbol in situ, desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además de destacar el buen juego del equipo de Luis de la Fuente frente a la marrullería de los argentinos, el director de OKDIARIO lanza una reflexión: «Ésta no es la España de Pedro Sánchez, esta es la España de Luis de la Fuente y del mejor jugador del mundo, que es Rodri Hernández».