Jesucristo, según el Evangelio de Mateo, con una promesa que sigue emocionando: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia»

Hay frases que parecen hechas de otra materia, immune al desgaste de los siglos y al ruido de cualquier época. Cuando Jesús pronuncia las Bienaventuranzas al inicio del Sermón de la Montaña, no está dictando un código legal ni redactando un manual de buenas costumbres para una élite piadosa. Coloca el foco en los márgenes, en el barro de la condición humana, y lanza promesas que desconciertan. Entre todas ellas, la que asegura que los misericordiosos alcanzarán misericordia resuena con una hondura particular, casi desconcertante por la simetría radical que propone entre lo que ofrecemos a los demás y lo que terminamos recibiendo.

En el contexto de la antigüedad

En el contexto cultural del mundo antiguo, donde el honor y el agravio marcaban las relaciones sociales bajo la ley implacable del ojo por ojo, hablar de compasión activa sonaba a debilidad peligrosa. Los imperios se construían sobre la fuerza, la contundencia de las legiones y la exigencia de la justicia retributiva.

Frente a ese tablero de juego, el vocabulario que utiliza Mateo descoloca por completo. La misericordia no equivale a una simple lástima de escaparate ni a una bondad naíf que mira hacia otro lado ante el error ajeno. En su raíz semítica original, el término evoca un estremecimiento físico, una reacción visceral que arranca desde las entrañas ante el sufrimiento, la miseria o la torpeza del prójimo.

La gestión de las relaciones cotidianas según las palabras de Jesús

Jesús eleva esa actitud al rango de categoría suprema porque rompe la dinámica perversa del rencor. Quien practica la misericordia decide suspender temporalmente el juicio implacable que solemos aplicar a los errores ajenos. No se trata de justificar la falta ni de blanquear la injusticia, sino de abrir un paréntesis de tregua donde el otro pueda respirar y reconstruirse.

En las relaciones cotidianas, el perdón y la comprensión no surgen de manera automática; exigen un esfuerzo consciente de descentrarse, de aceptar la propia fragilidad para mirar al de enfrente sin esa superioridad moral que tanto abunda en las conversaciones de pasillo o en las redes sociales.

Una ley de gravedad espiritual

La promesa que acompaña a esta bienaventuranza encierra una simetría fascinante. «Porque ellos alcanzarán misericordia». No funciona como un mero contrato mercantil donde das un gramo de clemencia para recibir exactamente otro a cambio. Es una ley de gravedad espiritual. Quien cultiva la mirada compasiva va ablandando su propio interior, disolviendo esa coraza de amargura y autodefensa que la desconfianza crónica suele levantar alrededor del corazón.

El rencor y la dureza de trato terminan envenenando antes a quien los alberga que a su supuesto destinatario. Al salir al encuentro del error ajeno con una disposición abierta, uno mismo se libera de la pesada carga de la animadversión perpetua.

En el ámbito de la convivencia y el día a día

Resulta fácil comprobar esta dinámica en el terreno más cercano de la convivencia familiar o laboral. Cuando un hogar o un equipo de trabajo se sostienen únicamente sobre la exigencia milimétrica de los errores y los aciertos, el ambiente se vuelve irrespirable. Una pequeña equivocación se convierte en un drama insuperable y nadie se atreve a mostrarse vulnerable por miedo al juicio severo.

Introducir una dosis de comprensión y disculpa oportuna cambia por completo la química del grupo. La misericordia actúa como un lubricante invisible que permite que los roces cotidianos no desgasten los vínculos hasta romperlos.

No hay que devolver los golpes recibidos

Lejos de representar un ejercicio de ingenuidad, perdonar y mirar con clemencia exige una fortaleza interior enorme. Se requiere carácter para no devolver el golpe cuando la ocasión lo pone fácil, para tragar saliva ante una descortesía y elegir la respuesta sosegada en lugar de la réplica hiriente. Esa clase de madurez humana es la que el texto evangélico celebra y alienta. No busca crear víctimas sumisas, sino personas capaces de transformar el clima social que les rodea a través del trato humano.

Conclusión

Al final, la frase recogida por Mateo sigue interpelándonos con la misma fuerza que el primer día, sin filtros académicos ni adornos piadosos. Nos recuerda que la calidad de nuestra propia vida se mide, en última instancia, por cómo tratamos a los vulnerables, a los que se equivocan y a los que no tienen cómo devolvernos el favor. La promesa de hallar misericordia no es un premio lejano reservado para el final de los tiempos, sino una consecuencia inmediata de abrir las manos y dejar de pasar factura por cada pequeño agravio del camino.