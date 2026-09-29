Santa Teresa de Ávila y la frase sobre el tiempo que muchos citan sin saber que es suya: «Nada te turbe, nada te espante; todo se pasa, Dios no se muda»

Hay frases que se deslizan por la cultura popular con la ligereza de un refrán antiguo, repetidas a veces en tazas de café, cuentas de redes sociales o notas adhesivas sobre la nevera, casi siempre sin el menor rastro de su origen real. «Nada te turbe, nada te espante; todo se pasa, Dios no se muda». Quien la pronuncia o la escribe suele buscar un anclaje, un respiro en medio de una tarde torcida o un descalabro laboral. Sin embargo, detrás de esos catorce versos escuetos que componen las Anotaciones o la famosa Letrilla de Teresa de Ávila late un trasfondo biográfico áspero y terrenal, muy lejos de la estampa edulcorada que la hagiografía tradicional ha solido legar sobre las monjas místicas del siglo XVI.

La escritura mística de Teresa

Para entender el peso de esta fórmula no sirve quedarse en la superficie piadosa. Teresa no escribía desde una nube contemplativa, aislada del mundo en una celda silenciosa donde el tiempo transcurriera en calma chicha. Fundaba conventos a golpe de pleito, lidiaba con obispos suspicaces, cruzaba caminos polvorientos en carretas destartaladas bajo el sol implacable de Castilla y sufría una salud quebradiza que la dejaba postrada semanas enteras.

Su vida adulta fue un ejercicio constante de fricción con la burocracia eclesiástica y con la incomprensión de su propia época. Cuando anota aquello de que «la paciencia todo lo alcanza», no lo redacta como un consejo abstracto de autoayuda medieval, sino como la constatación práctica de quien ha tenido que morderse la lengua ante inquisidores y superiores para sacar adelante una reforma monástica sin terminar en las cárceles del Santo Oficio.

El paso del tiempo en el día a día

El núcleo de la sentencia descansa sobre una noción del tiempo radicalmente distinta a la nuestra. Hoy vivimos obsesionados con la optimización de los minutos, con la urgencia permanente y con una sensación de vértigo donde cualquier imprevisto altera los nervios. Teresa operaba en otra dimensión cronológica.

En sus escritos breves y cartas se percibe una aguda conciencia de la transitoriedad. Para ella, los agobios cotidianos, el dinero que no llega para terminar la obra del convento, la enfermedad imprevista, la maledicencia de los críticos, no son más que accidentes meteorológicos en un paisaje mucho más amplio. Todo pasa. Las crisis políticas de la monarquía hispánica, las pestes, las disputas doctrinales y los dolores físicos más agudos tienen fecha de caducidad.

Un desapego operativo

Esa perspectiva no conduce al pasotismo ni a la indiferencia cínica, sino a una forma peculiar de desapego operativo. «La paciencia todo lo alcanza», insiste en sus versos, un verbo que en el castellano del siglo XVI no implicaba una espera pasiva, sino una resistencia terca, una manera de sostenerse en pie cuando el suelo se mueve.

En sus fundaciones, Teresa aplicaba un realismo administrativo pasmoso: negociaba los alquileres hasta el último maravedí, revisaba los contratos de albañilería y vigilaba que las despensas estuvieran cubiertas. Sabía perfectamente que Dios no se muda, pero también tenía muy claro que los cimientos del convento de San José en Ávila requerían cal y canto puestos por manos humanas.

Forma de transitar lo malo del presente

El contraste entre la mudanza del mundo y la inmutabilidad divina funciona en su poesía como un eje de rotación. Mientras los hombres cambian de criterio según sople el viento de la política o el favor del rey, y las circunstancias económicas se tambalean con cada flota de Indias retrasada, hay un núcleo de estabilidad que no depende del humor ajeno.

No se trata de un consuelo puramente devoto, sino de una estrategia psicológica de supervivencia. Quien logra interiorizar que las catástrofes del presente son episódicas recupera un margen de maniobra interior que el miedo suele secuestrar.

Resulta curioso observar cómo esta lección ha sobrevivido despojada de su andamiaje religioso. Hoy la cita gente que jamás abrirá el Libro de la Vida o las Moradas. Lo hace porque la frase contiene una arquitectura rítmica perfecta y una verdad antropológica incontestable.

El ser humano lleva siglos necesitando recordarse a sí mismo que ningún estado de ánimo es definitivo, ni la euforia ciega ni el desasosiego nocturno. Teresa de Ávila sintetizó esa experiencia con la economía verbal de una mujer práctica, que no tenía tiempo que perder en circunloquios retóricos.

Conclusión

Teresa era una escritora excepcional, con un pulso narrativo envidiable, un humor socarrón y una capacidad implacable para retratar la hipocresía social y eclesiástica de su tiempo. Cuando dejó escrito que «quien a Dios tiene, nada le falta», no estaba escribiendo un eslogan para publicistas emocionales, sino una conclusión extraída a base de golpes, fiebres y fundaciones clandestinas.

Nos dejó una brújula de bolsillo para tiempos revueltos, redactada por alguien que sabía muy bien lo que costaba mantener la cabeza fría cuando el mundo entero parecía empeñado en desmoronarse.