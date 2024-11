Santa Teresa de Jesús, escritora y doctora de la Iglesia Católica, ha sido relacionada con las «teologías feministas» por el movimiento feminista, debido a su liderazgo dentro de la iglesia. Pese a vivir como una monja de clausura, muchos autores rescatan la valentía que tuvo de gozar su estatus social como mujer y la osadía de defender la igualdad de su género en una sociedad patriarcal y machista y, sobre todo, en medio de una iglesia católica del siglo XVI.

La influencia de Teresa de Jesús en el feminismo contemporáneo quedó plasmada en muchos de sus escritos, los cuales fueron reconocidos por la misma iglesia.

¿Quién fue Santa Teresa de Jesús?

Teresa Sánchez de Cepeda Ahumada nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Fue una monja, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzas (rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo) mística y escritora española. Desde muy pequeña, Teresa mostró una gran pasión por la lectura y la escritura. Pese a no tener estudios reconocidos, adquirió una sólida cultura teológica y espiritual de los teólogos más célebre de su época, lo que enriqueció su pensamiento y experiencia propia. Sin embargo, fue censurada y perseguida por La Inquisición.

Después de profesar la fe de Dios e introducirse en la oración de recogimiento, Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes y varias décadas después, en 1614, fue beatificada por Paulo V y canonizada por Gregorio XV en 1622. En 1970, fue declarada Doctora de la Iglesia por Pablo VI, pese a que en 1923 el papa Pío XI se opuso rotundamente a que así fuera, pues según había afirmado, “el sexo se lo impedía”. Teresa de Jesús fue la primera mujer a la que se le concedió el título.

Teresa de Jesús y la conciencia de “ser mujer”

En los tiempos de Santa Teresa, las mujeres apenas tenían un reconocimiento público en la sociedad y en la Iglesia, por eso Teresa escribe apenada y protestando: “como me vi mujer y ruin me determiné a hacer eso poquito que era en mí (fundar 17 conventos por casi toda España desde Sevilla a Burgos)”. Hablando más en concreto de la situación de la mujer, Santa Teresa de Jesús escribe: «Acordaos de muchas casadas que, con graves males, no se osan quejar, no venimos aquí (al convento) a ser más regaladas que ellas».

Ciertamente, desde el punto de vista histórico, Teresa no fue feminista, pero se atrevió a plasmar en sus escritos sus experiencias y a ofrecerlas a los demás. Principalmente, a las hermanas del convento, pero también a otras personas, incluyendo a los varones. Muchos de los padres y confesores que “alcanzados” por su influjo espiritual, se convirtieron en sus discípulos.

Dirigiéndose a Jesucristo, Teresa también comparte lo siguiente: “Siempre hallasteis en ellas (mujeres) tanto amor y más fe que en los hombres. Alabemos todas al Señor que así resplandece su grandeza en unas mujercillas (…) comenzó su Divina Majestad a mostrar sus grandezas a estas mujercitas flacas, aunque fuertes en los deseos”.

La Influencia de Teresiana en el feminismo

La feminidad teresiana aparece claramente retratada en las palabras del Fray Luis de León, quien, en su crítica del estilo literario de la Santa, aseveró lo siguiente: “dudo que haya en nuestra lengua escritura que se iguale a la de la Madre Teresa». En efecto, su forma de escribir, tan desconcertado para la época, es el mejor ejemplo de lo que Valdés sostenía como ideal de escritura: “Escribo como hablo”.

Otro aspecto en el que Teresa influyó significativamente en la igualdad de género, fue en su oposición de que los hombres ejercieran de superiores en los conventos, pues quería que las monjas fueran autónomas e independientes y que las superioras fueran elegidas cada 3 años. Decía: “En nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes”.

Para muchos autores, la consideración de Santa Teresa como una precursora del feminismo no tiene sentido, sin embargo, la mayoría coincide en que fue una apasionada defensora de la dignidad de la mujer en una época dominada por los hombres, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Por eso confiesa con pena a Jesucristo: «Aunque fuera mujer, si tuviera libertad; más atada por tantas partes (?) qué puedo hacer, Señor”.

Espiritualidad y Feminismo

La espiritualidad de Teresa de Jesús ofrece un marco para entender la conexión entre el feminismo y la religión. Su visión de una relación directa y personal con lo divino desafía la idea de que la religión es una esfera exclusivamente masculina. En lugar de ver la espiritualidad como un ámbito de opresión, muchas feministas contemporáneas encuentran en el pensamiento de Teresa una forma de reivindicar su lugar en la tradición religiosa, reinterpretar la fe desde una perspectiva inclusiva.

Legado y Relevancia Actual

La relevancia de Teresa de Jesús en el feminismo contemporáneo se puede observar en el auge de movimientos que buscan reinterpretar las figuras históricas femeninas en la religión. Su vida y obra inspiran a numerosas mujeres a tomar un papel activo en sus comunidades y a cuestionar las estructuras de poder que las han marginado.

Lecturas recomendadas

Santa Teresa de Jesús, escritora feminista

Teresa, mujer y apóstol