Preocupación por el hijo de 15 años de Melendi, operado de urgencias

La familia de Melendi atraviesa estos días un momento de especial preocupación. Marco, el hijo de 15 años que el cantante tiene en común con Dámaris Abad, conocida artísticamente como Dama, ha tenido que pasar por quirófano de urgencia. Ha sido su madre quien ha contado lo sucedido a través de sus redes sociales, donde ha compartido algunos detalles de estas horas de incertidumbre, aunque sin revelar cuál ha sido el motivo de la intervención.

Dama ha preferido proteger la intimidad de su hijo, pero sí ha querido trasladar un mensaje tranquilizador. Desde el hospital, la artista publicó una imagen acompañada de unas palabras que reflejan el susto vivido: «Operación de urgencias a mi niño, pero gracias a Dios todo bien». Una noticia que, pese a la alarma inicial, parece haber evolucionado favorablemente.

La cantante sevillana también ha mostrado su agradecimiento por la recuperación de Marco y ha aprovechado la circunstancia para lanzar una reflexión mucho más amplia sobre la importancia de valorar la vida. «Agradecida por la vida y teniendo presente que vivirla es un regalo precioso», escribió. En otra de sus publicaciones dejó constancia de que el adolescente había superado su primer día en el centro sanitario y afrontaban ya la siguiente jornada con optimismo.

Por ahora, no han trascendido públicamente más detalles sobre la operación. La discreción resulta especialmente comprensible al tratarse de un menor de edad. La propia Dama ha centrado sus mensajes en agradecer que todo haya salido bien y en enviar fuerza a otras familias que se encuentran atravesando una situación hospitalaria.

Una relación que terminó, pero una familia para siempre

La preocupación de Dama por su hijo vuelve a poner el foco en la particular historia que comparte con Melendi. Ambos se conocieron en el ámbito profesional y su relación sentimental se prolongó durante aproximadamente ocho años. De aquella historia nació Marco, en 2011, el único hijo varón del artista.

La pareja decidió separar sus caminos en 2014. Sin embargo, el final de su relación sentimental no supuso una ruptura entre ellos como padres. Con el paso de los años, ambos han demostrado haber construido una relación basada en el respeto y en una prioridad común: el bienestar de Marco.

La propia Dama ha hablado en distintas ocasiones de la buena relación que mantiene actualmente con el cantante y de la manera en la que ambos se apoyan en todo lo relacionado con su hijo. Una convivencia familiar que también se ha hecho visible en los momentos importantes de la vida del adolescente.

Y la música parece ser, precisamente, uno de los grandes puntos de unión entre padre e hijo. Marco ha crecido rodeado de canciones y ha heredado la inquietud artística de sus progenitores. En 2024 dio un paso especialmente significativo al acompañar a Melendi sobre el escenario durante un concierto en Albacete. El joven demostró entonces sus habilidades musicales tocando el bajo junto a su padre.

Los cinco hijos de Melendi

Marco ocupa un lugar especial dentro de una familia numerosa. Melendi tiene cinco hijos: Carlota, su primogénita, nacida de su relación con Miriam Martínez de la Vega; Marco, fruto de su historia con Dama; y Lola, Abril y Dakota, sus tres hijas con su actual esposa, Julia Nakamatsu.

Así, aunque las circunstancias sentimentales del cantante han cambiado con los años, sus cinco hijos forman parte de una misma familia. Las tres pequeñas son hermanas de Marco, mientras que Carlota es su hermana mayor.

Ahora, sin embargo, todos los ojos están puestos en el adolescente. Después del susto de estas últimas horas, la familia confía en que su recuperación continúe por buen camino. Y las palabras de Dama dejan claro cuál es el deseo más importante en este momento: que Marco siga avanzando, un día más, hacia su recuperación.