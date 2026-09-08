Así es el yate de 7 millones en el que Kimi Antonelli disfrutó de Cerdeña antes de hacer historia en Monza

Antes de volver a ponerse el casco y enfrentarse a la presión de la Fórmula 1, Kimi Antonelli encontró en el Mediterráneo el escenario perfecto para desconectar. El piloto italiano fue fotografiado durante sus vacaciones en Cerdeña a bordo del espectacular Wally wallywhy150, el modelo de la firma italiana asociado a su jefe en Mercedes, Toto Wolff. La escena resulta casi paradójica. Antonelli, uno de los pilotos más jóvenes y rápidos, descansando sobre una embarcación que comparte algunas de las mismas obsesiones que un monoplaza de competición: tecnología, eficiencia, diseño y velocidad.

Con 23,99 metros de eslora y 6,78 metros de manga, el wallywhy150 consigue algo que parece reservado a embarcaciones mucho mayores: generar una extraordinaria sensación de amplitud sin superar los 24 metros. Su diseño rompe con buena parte de los esquemas tradicionales de los yates de este tamaño y coloca el espacio exterior y la conexión con el mar en el centro de la experiencia.

Wally pone el acento precisamente ahí. Stefano de Vivo, director general de la compañía, ha descrito sus espacios exteriores como «son enormes y no tienen competencia en su categoría». La cubierta superior, además, ofrece un espacio protegido que, según la propia marca, proporciona una experiencia comparable a la de un yate de 40 metros.

El interior mantiene la misma filosofía. La suite principal está situada en la proa, sobre la cubierta principal, y dispone de 270 grados de visión panorámica. Wally la define como un «anfiteatro de mar», una auténtica platea privada desde la que contemplar el Mediterráneo. El salón tampoco se queda atrás. Sus 2,5 metros de altura y las enormes superficies acristaladas de suelo a techo permiten que la luz natural domine el espacio y que el límite entre interior y exterior prácticamente desaparezca. Pero, detrás de esa estética minimalista existe una máquina considerable.

El wallywhy150 puede equiparse con tres motores Volvo Penta D13 IPS1350, capaces de desarrollar conjuntamente 3.000 CV. Con esta configuración, el yate alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 23 nudos y puede navegar a unos 20 nudos de crucero. Una combinación que encaja especialmente bien con el universo de Antonelli: prestaciones sin renunciar al confort.

El espacio está pensado para grupos numerosos. El Wally puede alojar hasta 20 personas y dispone de cuatro camarotes para invitados, además de los destinados a la tripulación. En la zona de popa, una plataforma hidráulica facilita el acceso directo al agua y permite transportar juguetes acuáticos y una embarcación auxiliar de hasta 3,95 metros. También hay músculo logístico: 9.000 litros de combustible y 2.000 litros de agua permiten pasar varios días a bordo sin que el confort dependa de volver constantemente a puerto.

¿El precio? Wally no establece una tarifa pública única, ya que cada unidad puede personalizarse ampliamente. Como referencia, las unidades del wallywhy150 que han llegado al mercado se mueven alrededor de los 7 millones de euros, dependiendo del año, equipamiento y configuración.