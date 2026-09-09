El Gobierno obligará a las empresas a incluir cláusulas de «repatriación» de extranjeros traídos para trabajar en España

El Gobierno de Pedro Sánchez obligará a las empresas a incluir unas cláusulas de «repatriación» de los extranjeros que hayan sido traídos para trabajar en España. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que la nueva norma anunciada este martes sólo exige especificar en los contratos quién sufraga el regreso del asalariado a su país de origen. Pero aclaran que «lo normal» es que lo haga la empresa. Esta ley se extiende también a los españoles cuya empresa los traslada fuera de las fronteras para realizar su labor en otro país.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció la transposición de una directiva europea este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa. Esto es, la aprobación en España de una ley basada en una norma cuyas bases se han fijado previamente en las instituciones comunitarias. En este caso se trata de la directiva relativa a las «condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea».

La legislación de transparencia en los contratos que ha transpuesto el Gobierno obligará al empresario a incluir las «condiciones de repatriación en caso de que estas fueran necesarias», según describió la también fundadora de Sumar en la comparecencia de prensa.

Fuentes del ministerio aclaran que estas medidas sirven para determinar cuándo termina un trabajo, además de por qué medios vuelve a casa ese trabajador foráneo, tanto si es ciudadano comunitario como si es de fuera de la Unión Europea. Y es que, como apostillan desde Trabajo, esta ley se refiere únicamente a la información que se debe ofrecer a los trabajadores en sus contratos.

Esta es una garantía para que los trabajadores no se queden en un país ajeno sin conocer cómo regresar a su propio lugar de origen. Este beneficio para el trabajador se extiende no sólo a los llegados a nuestro país, sino también a los españoles que prestan sus servicios fuera de las fronteras. En todo caso, esta cláusula será exigible siempre que el contrato corresponda a una empresa radicada en España.

«Lo normal», pagado por empresa

Como destacan desde el ministerio de Yolanda Díaz, la normativa va a exigir que se especifique quién tendrá que asumir el coste de la vuelta de los trabajadores a sus países de origen. Asimismo, aclaran que «lo normal» es que sean las empresas las que sufraguen estos gastos.

En la práctica, cuando fiche a trabajadores extranjeros mientras éstos están en su país de origen y prevean volver a casa al final del contrato, el empresario sufragará esa «repatriación». Por ejemplo, las empresas tendrán que pagar el regreso a los trabajadores que vengan de un país africano durante la campaña de la recogida de la fresa.

Es una de las medidas anunciadas por Yolanda Díaz para regular la transparencia del «trabajo de las personas migrantes». La también ministra de Trabajo aclaró que la exposición de las condiciones debe hacerse con carácter exhaustivo y con «todas las traducciones que sean precisas» para que puedan entenderlas los trabajadores extranjeros. Es decir, que las empresas tendrán que contratar traductores para adaptar los contratos.