Los autónomos chinos comen el terreno a los españoles: más de 70.000 abrieron negocios en España desde 2022

Los extranjeros afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se han incrementado en 132.466 cotizantes entre julio de 2022 y julio de 2026, un 33,1% más, hasta situarse en 532.356 trabajadores por cuenta propia, según un estudio de la organización de autónomos UPTA con datos de la Seguridad Social. De todos ellos, más de 71.200 fueron chinos.

Frente al repunte del autoempleo extranjero, en el que destacan los chinos por encima de todos los demás con un 54% de representación, los autónomos españoles se han reducido en este periodo en un 0,3%, perdiendo 7.630 afiliados, hasta un total de 2.930.326 cotizantes.

De este modo, sumando afiliaciones de españoles y extranjeros, el conjunto del RETA ha sumado 124.836 nuevos afiliados desde julio de 2022, hasta totalizar 3.462.682 cotizantes, pero todo ese crecimiento se ha apoyado en el autoempleo extranjero, sin el cual, el número de autónomos se habría reducido en estos cuatro años, resaltan desde UPTA.

Al mismo tiempo, el peso de los cotizantes extranjeros dentro del RETA ha aumentado desde el 12% de julio de 2022 al 15,4% en julio de 2026.

Más de 71.200 nuevos autónomos chinos

Según el informe de UPTA, China continúa siendo la nacionalidad con mayor presencia entre los trabajadores autónomos extranjeros, con 71.242 afiliados, seguida de Rumanía (55.051), Italia (44.358), Marruecos (34.919), y Reino Unido (26.416).

Por su parte, Colombia alcanza ya los 24.000 autónomos, seguida de Alemania (20.628), Venezuela (19.484), Ucrania (17.066), Francia (17.043), y Rusia, con 16.341.

Desde julio de 2022, entre las principales nacionalidades destacan especialmente los incrementos de Colombia, con 13.269 autónomos más; Ucrania, con 11.358; y Rusia, con 11.277.

La distribución territorial presenta una elevada concentración. Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía reúnen cerca de siete de cada diez autónomos extranjeros afiliados en España, con especial presencia en las grandes áreas urbanas, el arco mediterráneo y los territorios con mayor actividad turística.

A escala provincial, Barcelona y Madrid encabezan la afiliación extranjera al RETA, seguidas de Alicante, Valencia y Málaga.

Sin embargo, UPTA señala que el crecimiento de la afiliación extranjera adquiere también especial relevancia en comunidades donde la evolución del trabajo autónomo nacional es más débil y en territorios afectados por el envejecimiento de sus trabajadores por cuenta propia.

Negocios de comercio y hostelería

Por actividades, el comercio, la hostelería y la construcción concentran el mayor número de autónomos extranjeros, aunque su presencia se extiende cada vez más a las actividades profesionales, científicas y técnicas, el transporte, las actividades inmobiliarias y los servicios vinculados a la información y las comunicaciones.

Para UPTA, sería especialmente importante impulsar estas iniciativas en el pequeño comercio, la hostelería, los servicios de proximidad y el medio rural, donde la falta de relevo amenaza la continuidad de numerosas actividades económicas.

«Los datos son incontestables: desde 2022 el crecimiento del trabajo autónomo en España se sostiene en los trabajadores extranjeros. Hemos sumado más de 132.000 autónomos extranjeros mientras perdemos más de 7.600 de nacionalidad española. Sin su aportación, el RETA tendría hoy menos afiliados que hace cuatro años», ha recalcado Eduardo Abad, presidente de UPTA.

«Están abriendo negocios, pagando impuestos, cotizando y manteniendo establecimientos y servicios que corren el riesgo de desaparecer por falta de relevo generacional. Tenemos que ser capaces de aprovechar esta realidad y conectar a quienes quieren emprender con los miles de autónomos que se jubilarán en los próximos años», ha insistido.