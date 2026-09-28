Las hipotecas se desploman un 3,5% en julio: es la mayor caída de firmas de los últimos dos años

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 3,5% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 43.372 préstamos, lo que supone su mayor caída desde junio de 2024, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso interanual de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los descensos después de que en junio experimentase un avance del 10,8%.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en julio en el 3,01%, por encima del 2,96% de junio y una cifra que no alcanzaba desde enero de 2025, ya que logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años.

Una media de 26 años

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el séptimo mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,9% interanual en julio, hasta los 180.785 euros, el más elevado de la historia, mientras que el capital prestado aumentó un 7%, hasta superar los 7.841 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,7%, se constituyó en julio a tipo variable, mientras que el 62,3% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 5,5% y el capital prestado disminuyó un 4,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 1,4% respecto al mes previo. En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 5,4%, con avances del 15,8% en el capital prestado y del 9,9% en el importe medio de los préstamos concedidos.

Las hipotecas, por comunidades

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el séptimo mes del año fueron Cataluña (11.169), Andalucía (10.642), Madrid (7.480) y Comunidad Valenciana (6.960).

Siete comunidades firmaron el pasado mes de julio más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Baleares (+8,6%), Asturias (+8,1%), Galicia (+7,1%), Castilla y León (+6%), Cataluña (+4,9%) y Murcia (+2,9), únicas regiones con incrementos interanuales de más de un 1%. Por contra, se registraron descensos interanuales en diez regiones, sobre todo en Cantabria (-26,9%), Aragón (-20,5%) y La Rioja (-19,7%).

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) disminuyó en julio un 0,8% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 56.595 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 19% interanual en el séptimo mes del año, hasta los 12.314,9 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 20%, con 217.597 euros. El pasado mes de julio un total de 10.926 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 18,6% inferior a la de igual mes de 2025.