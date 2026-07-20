El número de hipotecas firmadas sobre viviendas ha caído en mayo un 0,1 % en tasa interanual, hasta 42.213 operaciones, con lo que ha roto una racha de 22 meses ininterrumpidos de subidas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada interanual de mayo, después de que en abril creciera un 2,3% la firma de hipotecas sobre viviendas rompe 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en mayo en el 2,98%, por encima del 2,9% de abril y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%).

Con el dato del quinto mes del año se acumulan ya 16 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene (2,98%).

Tipos de interés en las hipotecas

El 60,9 % de las hipotecas sobre viviendas se firmaron en mayo a un tipo de interés fijo, con lo que suma ya nueves meses por encima del 60%, y a tipo variable se cerraron el 39,1% de las operaciones. El tipo de interés medio al inicio fue del 3% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,96% para las de tipo fijo.

En cuanto a las hipotecas con cambios, el número total que experimentó cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 17,1% en mayo en tasa anual.

Las novaciones, o modificaciones con la misma entidad financiera, se redujeron un 23,4%; las subrogaciones al deudor, que es cuando cambia el titular, aumentaron un 4%, y las subrogaciones al acreedor, cuando cambia de entidad, un 14,5%.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en mayo fueron la Comunidad Foral de Navarra (33,5%), Canarias (16,5%) y Cataluña (9,3%).

Por el contrario, las que presentaron mayores descensos fueron Baleares, donde se redujeron un 19,6%, Cantabria (17,9%) y la Región de Murcia (13,2%).