Vox impulsa una bajada generalizada del IRPF para familias, trabajadores y autónomos valencianos

El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha presentado, entre sus enmiendas a la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026, las que incluyen una reducción generalizada del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), «que beneficiará a todos los contribuyentes». Vox presenta esta iniciativa al objeto de aumentar la renta disponible de las familias, los trabajadores y los autónomos y reforzar su capacidad económica.

La reforma planteada por Vox tiene carácter inminente en cuanto a su aplicación, porque la formación de Abascal propone desarrollarla en dos fases. Una, en este mismo año 2026. Y otra, de idéntico porcentaje al de la primera, y como aquella para todos los tramos de renta, en 2027, consolidando así un descenso progresivo de la presión fiscal.

La iniciativa ha sido dada a conocer el mediodía de este jueves por el síndico portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, y por la diputada alicantina de esa misma formación, Teresa Ramírez, dentro del conjunto de modificaciones impulsadas por Vox, que abarcan ámbitos como vivienda, servicios sociales, inmigración, seguridad, educación, industria, gestión de emergencias y, como se ha dicho, fiscalidad.

La bajada de impuestos ha sido, desde el inicio de las conversaciones para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, una de las tres grandes prioridades de Vox, que, tal como ha venido verbalizando su portavoz, José María Llanos, son una importante reducción fiscal, abordar de forma firme y eficaz el problema de la vivienda y la prioridad nacional.

De hecho, tal como ya adelantó OKDIARIO el pasado mayo, Vox había exigido una reducción de la presión fiscal sobre las familias, trabajadores y clases medias, además de nuevos recortes de gastos de los que la formación considera «ideológicos o innecesarios».

En el capítulo de rebaja impositiva, Vox propone también una reducción del 5% de todas las tasas de caza. La finalidad de esta iniciativa es aliviar la carga administrativa y económica que soporta el sector cinegético valenciano.

El pasado diciembre, Vox, como publicó OKDIARIO, llevó por la vía de urgencia a las Cortes Valencianas una batería de medidas destinadas a impulsar ya entonces una rebaja fiscal y eliminar el gasto superfluo. Entre ellas, una rebaja progresiva del tramo autonómico del Impuesto de Renta de las Personas Físicas, lo que comúnmente se conoce como el IRPF, para todas las rentas.