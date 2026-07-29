Sánchez niega lo evidente: «El indulto a Borràs no tiene nada que ver con los Presupuestos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el indulto a la ex presidenta del Parlament de Cataluña y de Junts, Laura Borràs, rechazando que esta decisión tenga como objetivo ganarse el apoyo de la formación independentista a los Presupuestos Generales del Estado.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que el indulto es «parcial» y considera que va en línea con la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que veía «excesiva» la condena.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al tradicional despacho veraniego con el Rey Felipe VI en Palma de Mallorca, previo al parón vacacional del mes de agosto. Sánchez también ha sido interrogado por la reciente imputación del ex director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el ‘caso Leire Díez’, aunque ha evitado pronunciarse. «No tengo nada que decir, presunción de inocencia y veremos en qué deriva toda esta causa», ha declarado.

También ha eludido responder sobre la compra de un ático en el centro de Madrid por parte del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso que, según el PSOE, es para «uso personal y residencial» de la dirigente del PP. «Quien tendrá que responder es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no yo», se ha limitado a señalar.

Borrás y el TSJC

Respecto al indulto a Borrás, Sánchez dice que es consecuencia de una resolución del TSJC en la que señala que la pena de prisión a Borràs es desmesurada. «La opinión del TSJC es que se mantuviera la malversación pero no la pena de prisión por considerarla excesiva», ha apuntado.

En la víspera, el Consejo de Ministros aprobó el indulto por el que se conmuta la pena de prisión de cuatro año y seis meses por otra de dos años, para que no tenga que entrar en prisión. El resto de la pena –la multa e inhabilitación de cuatro años– se mantiene.

Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

«Nada que ver» con la política

Sánchez considera, por tanto, que el Gobierno está cumpliendo «la sentencia del TSJC» y ha rechazado que esté relacionado con la negociación de Presupuestos Generales del Estado, que pretende aprobar antes de que acabe 2026 y para los que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso de los Diputados.

«Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni, con nada que tenga que ver con la política», ha recalcado el jefe del Ejecutivo. «Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro», ha apostillado a continuación.

Por último, al ser interrogado sobre si dentro de un año volverá a estar en estas fechas en el despacho con el Rey, ha dicho que lo va a «intentar». «Mi ánimo es repetir y continuar con la tarea», ha terminado.