Vox lleva por vía de urgencia a las Cortes Valencianas más rebaja fiscal y eliminar el gasto superfluo

El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha presentado este martes ante la Cámara una batería de medidas que de facto componen un paquete de rebaja fiscal para los habitantes de la Comunidad Valenciana. Se trata de las iniciativas presentadas y negociadas por la formación para respaldar la investidura del que también desde este martes es el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Juan Francisco Pérez Llorca.

Además, Vox presenta también otro paquete de medidas destinado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez rebajas fiscales y bonificaciones en materias que atañen a cuestiones como el IVA de los productos alimenticios o la bonificación total de las cuotas de autónomos cuando los ingresos no alcance el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La iniciativa de Vox, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, es una Proposición No de Ley (PNL), que debe ser tramitada por el procedimiento especial de urgencia. Y que lleva las firmas del portavoz de Vox en la Cámara, José María Llanos, y de dos diputados: el valenciano, Joaquín María Alés, y la alicantina, Teresa Ramírez.

Vox solicita una rebaja progresiva del tramo autonómico del Impuesto de Renta de las Personas Físicas, lo que comúnmente se conoce como el IRPF, para todas las rentas. Si bien matiza que esa rebaja se tiene que llevar a cabo dentro de las posibilidades presupuestarias y sin quebrantar la estabilidad.

Además, pide una nueva rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el conocido como ITP, mayores incentivos para los emprendedores, la eliminación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los productos básios de alimentación, la supresión del impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto sobre hidrocarburos en las facturas de luz y gas para los hogares y la eliminación de gasto superfluo e improductivo para reducir la deuda pública en el menor tiempo posible sin poner en peligro los servicios públicos esenciales.

De hecho, Vox insta a las Cortes Valencianas a que estas, a su vez, insten al Consell de la Generalitat a elaborar los presupuestos de la Autonomía para 2026 bajo los principios de reducción de todo el gasto superfluo y del déficit.

Pérez Llorca ya se comprometió en el debate de investidura a incrementar en un 50% las deducciones en el tramo autonómico del IRPF aprobadas en los dos años y medio que llevamos de legislatura, así como a aumentar el número de beneficiarios de esas mismas deducciones.

Y ello, porque tal como fueron aprobadas esas deducciones por gastos deportivos, de dentista, compra de gafas o lentillas, entre otras, sólo permitían beneficiarse a rentas por debajo de los 32.000 euros anuales o, en caso de ser conjuntas, por debajo de los 48.000 euros. La intención es de Pérez Llorca es aumentar hasta los dos millones de valencianos a los beneficiarios de esas mismas deducciones.

También, se comprometió Pérez Llorca a rebajar en un punto porcentual el Impuesto de Transmisiones patrimoniales. Una medida que ya debe contemplarse en los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana. Y que rebaja ese impuesto al 8%. Y, también, anunció su intención de eliminar la tasa autonómica que grava a la central nuclear de Cofrentes.

Algunas de las reivindicaciones antes citadas hacen referencia a cuestiones que afectan directamente al Gobierno de España. De hecho, la parte final de la propuesta presentada ante las Cortes Valencianas reclama, entre otras medidas, que las Cortes insten al Consell para que este a su vexz inste al Gobierno de España a eliminar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los productos básicos de alimentación, entre los que se incluye el aceite de oliva o de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, a los que reclama que se considere como «bienes esenciales».

Y también reclama al Gobierno bajar al tipo superreducido de IVA los pañales infantiles y geriátricos, biberones y leches de fórmulas pediátricas; servicios que requieren de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche o atención residencial; y productos farmacéuticos infantiles y pediátricos.

También, pide Vox al Gobierno establecer una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos mínimos reales no alcance el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), entre otros.

En cuanto a la eliminación del gasto superfluo, hay que recordar que tal como publicó en su día OKDIARIO, PP y Vox ya eliminaron el pasado mayo, con los nuevos presupuestos de la Generalitat Valenciana, la Agencia Valenciana del Cambio Climático. Algo que ambas formaciones denominaron en la pasada legislatura como un «chiringuito», para el que PSOE y Compromís, en la etapa de Ximo Puig, habían previsto un presupuesto de 3,5 millones de euros y 24 empleados.

Para esos empleados, sólo en 2023 se preveía un gasto superior a los 881.000 euros en salarios, según reflejaba entonces la propia memoria económica del anteproyecto de la citada ley de Cambio Climático. Esa ley constaba sólo de 12 artículos. E incluía tres impuestos, que ya fueron derogados por el Gobierno de Carlos Mazón.