Díaz intensifica el control sobre las empresas con la ideología de género: 30 días para explicar el protocolo LGTBI

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 8 de septiembre, un Real Decreto que transpone la directiva europea laboral donde obligará a los empresarios a desvelar, entre otras cosas, en menos de 30 días, los detalles de su plan de igualdad y medidas LGTBI a todos los empleados que así lo soliciten.

Según ha detallado la la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la nueva norma endurecerá en todos los aspectos las obligaciones de información de las empresas en los contratos de trabajo y pondrá a los empresarios sobre las cuerdas. Tendrán menos de un mes para desvelar también cómo funcionan sus algoritmos para no enfrentarse a una sanción.

El nuevo texto legal afectará a todas las relaciones laborales de más de cuatro semanas, incluidas las de carácter especial y afectará de lleno a los nuevos contratos que se firmen tras su entrada en vigor, pero también a los vigentes anteriormente.

Los datos adicionales a incluir en el contrato en caso de que falten aspectos de obligada información tendrán que complementarse a través de un documento escrito o por un sistema telemático al que tenga acceso el trabajador con un margen de cuatro semanas.

Díaz acusa de fraude a las empresas

Otra de las medidas que incluye la nueva legislación obliga a que la ampliación del periodo de prueba más allá del límite actual de seis meses esté justificado. De hecho, en este sentido, Díaz ha justificado el nuevo decretazo asegurando que el 75% de las empresas «cometen fraudes o irregularidades» en este aspecto.

La ministra ha señalado que el periodo de prueba es un «nicho de fraude»: «Con esta norma damos un paso más en la lucha contra la precariedad», ha defendido la ministra.

Según ha apuntado Díaz, el objetivo del Gobierno es que el límite de seis meses en la duración del periodo de prueba -ya establecido en el Estatuto de los Trabajadores- sólo pueda ser ampliado por convenio colectivo en los casos en que se justifique de manera razonada.

De este modo, la norma exigirá detallar en qué consiste tal periodo, qué pruebas ha de pasar el trabajador para considerar que ha superado o no el periodo de prueba. Los convenios colectivos que establezcan la posibilidad de ampliar el periodo de prueba a más de seis meses tendrán que especificar en qué situaciones podría producirse tal ampliación.

Desvelar las claves de su algoritmo

Los trabajadores, además, tendrán derecho a ser informados en sus contratos de las reglas y pautas de funcionamiento de los algoritmos con los que trabaje la empresa cuando éstos se empleen en materia laboral (para despedir, para asignar tareas, para rebajar la jornada o para promocionar)

El Real Decreto mandata a que los elementos centrales de una relación laboral tengan que estar especificados en el contrato de trabajo. Así, deberá figurar: la vigencia del contrato; domicilio social y centro de trabajo; contenido de la prestación laboral y cuando sea temporal, su justificación; categoría o grupo profesional; salario base, complementos salariales, modo de cálculo de conceptos variables y criterios de percepción; duración y distribución de la jornada, supuestos de modificación de la jornada, horas extra y su retribución, vacaciones; duración y condiciones del periodo de prueba y la justificación, en su caso, si por convenio se alarga más allá del plazo normal legal; plan de igualdad y medidas LGTBI; procedimiento de extinción del contrato; convenio colectivo aplicable; supuestos de modificación de condiciones esenciales, y mutua encargada de la salud laboral en la empresa.