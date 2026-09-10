Ayuso llevará a EEUU la exposición ‘Víctimas de ETA’: se exhibirá en el Museo de las Víctimas del Comunismo de Washington

La Comunidad de Madrid llevará a Estados Unidos la exposición Víctimas de ETA. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciará durante el Debate del Estado de la Región que arranca este jueves en la Asamblea de Madrid que la muestra se instalará en el primer semestre de 2027 en el Museo de Víctimas del Comunismo de Washington, con una aportación del Gobierno autonómico de hasta 100.000 euros.

La exposición se montará a partir de enero del próximo año en la capital estadounidense y se desarrollará en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. El objetivo que ha fijado el Ejecutivo autonómico es trasladar al público norteamericano lo que ha significado el terrorismo de ETA para España y preservar la memoria, la justicia y la dignidad de quienes han sufrido los atentados de la banda.

El proyecto se articulará a través del Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU CEFAS y combinará materiales audiovisuales, paneles y elementos expositivos. La muestra no se limitará al montaje: irá acompañada de un programa paralelo de charlas, testimonios de víctimas, proyecciones de documentales y coloquios.

Los 100.000 euros que aportará la Comunidad de Madrid se destinarán a sufragar los gastos derivados de la preparación, la organización y el desarrollo de la exposición, así como de las actividades que la acompañen. La cantidad cubrirá tanto el traslado y la instalación de los materiales como el despliegue del programa de actos previsto en torno a la muestra.

La presidenta madrileña enmarcará la iniciativa en el propósito de recordar más allá de las fronteras españolas a quienes defendieron la libertad frente al terror y frente a los asesinatos de la organización terrorista. El anuncio llegará en el debate anual en el que la jefa del Ejecutivo autonómico rinde cuentas de su gestión ante la Cámara regional y presenta las medidas que su Gobierno pondrá en marcha en los próximos meses.

La elección del emplazamiento sitúa la memoria de las víctimas del terrorismo etarra en un espacio dedicado a documentar a las víctimas de los regímenes comunistas en el mundo. El museo, abierto en Washington, recibe visitantes internacionales y funciona además como centro de divulgación y de actividades académicas, lo que permitirá acompañar la exposición con los coloquios y las proyecciones previstos.

La muestra es uno de los anuncios que la presidenta desgranará en un debate cargado de medidas. Junto a esta iniciativa, Ayuso presentará la ampliación de las ayudas de 14.500 euros por nacimiento a las madres de hasta 35 años que tengan un tercer hijo, la construcción de 3.100 viviendas de alquiler asequible, un plan de rehabilitación del parque residencial dotado con 450 millones, la apertura de la Línea 6 de Metro las 24 horas los fines de semana y un paquete de digitalización que incluirá una Factoría de Inteligencia Artificial de 50 millones y el primer gemelo digital de la región.

El calendario del montaje en Washington sitúa la inauguración en los primeros meses de 2027, dentro de un semestre en el que el Gobierno regional prevé desplegar el grueso de las actuaciones que se anunciarán esta semana en la Asamblea de Madrid.