Abascal muestra a Sánchez una a una las letras de «traidor» mientras el presidente le responde

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha sorprendido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al mostrar, una a una en diferentes carteles, las letras de la palabra «traidor» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras el presidente le respondía tras su intervención. El también presidente de Patriots ha pedido llevar a Sánchez al Tribunal Supremo con el objetivo de conocer «exactamente cuántos diputados tiene Marruecos» en la Cámara Baja.

«¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos, por la información que tienen de su familia y de su Gobierno?», ha comenzado Abascal en dirección a Sánchez. «No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste», ha proseguido, diciéndole que «toda España sabe que el Gobierno está en Rabat» y que la presidencia «se le ha entregado a Marruecos».

«Su sistema educativo es cultura marroquí, lengua árabe y menús halal en los comedores escolares, y esos son sus resultados, los del informe PISA, que es una auténtica vergüenza para España», ha castigado Abascal, para a continuación afirmar que la «bandera» de Sánchez «sabemos que es la de Marruecos», mientras que otros miembros del Gobierno ondean la «de Cuba, China, Palestina o la de cualquier grupo terrorista que amenace a Occidente».

«La de España no, esa les da asco, no aparece ni en sus mítines y tienen socios que asesinaban para que no fuera legalizada», ha criticado.

En su intervención, Santiago Abascal ha declarado que «España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni estar en manos de traidores» y ha mencionado Rabat, Bruselas, Washington, Tel Aviv, Teherán, Pekín como capitales de países en los cuales no pueden estar los mandos del Gobierno de España, que debe estar, según Abascal, «en manos de los españoles».

«Y lo vamos a conseguir, señor Sánchez, porque vamos a derrotar sus intentos de manipulación electoral como la Ley de Nietos, como lo hemos hecho en el Tribunal Supremo. El Gobierno de España va a servir a los intereses de los españoles, a esos que usted ha traicionado durante los últimos ocho años. Les ha mentido, les ha traicionado y les ha arruinado. Y si ha podido hacerlo ha sido únicamente porque durante mucho tiempo traicionar a España tenía recompensa, pero eso se acabó», ha finalizado Abascal, quien ha pedido que «hay que activar urgentemente el artículo 102, para llevar a Sánchez ante el Supremo y saber exactamente cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara».