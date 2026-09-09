Muere a los 22 años Lucia Sisic, Miss Austria 2024, tras una vida marcada por siete operaciones de corazón

Lucia Sisic, la joven que fue coronada Miss Austria en 2024, ha muerto a los 22 años. La noticia ha sido comunicada por Mission Austria, la organización responsable del certamen, que ha despedido a la modelo con un mensaje de profunda tristeza y ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos. Su fallecimiento llega después de una vida marcada por una enfermedad cardíaca congénita que la obligó a pasar por quirófano en siete ocasiones. Sin embargo, la causa exacta de su muerte no ha trascendido y tampoco se ha confirmado que exista una relación directa entre sus problemas cardíacos y el fallecimiento. Hasta sus últimos meses, Sisic había continuado compartiendo en redes sociales momentos de su vida y mensajes de esperanza.

Una vida marcada por su corazón

Lucia Sisic nació en Viena en 2004 y llegó al mundo con una malformación en una de las válvulas de su corazón. Su enfermedad hizo que tuviera que enfrentarse a intervenciones quirúrgicas desde que era prácticamente una recién nacida: la primera operación a corazón abierto tuvo lugar poco después de su nacimiento. A lo largo de su infancia y adolescencia llegaron nuevos procedimientos hasta alcanzar un total de siete operaciones cardíacas.

Uno de los episodios más delicados tuvo lugar cuando tenía 13 años. Según relató posteriormente la propia joven, durante aquella intervención surgieron complicaciones y tuvo que ser reanimada. Pese a ello, Sisic hablaba de su experiencia desde una perspectiva alejada del victimismo. Su historia personal se convirtió también en una forma de reivindicar la importancia de la atención médica y de transmitir un mensaje de esperanza a otras personas que atravesaban problemas de salud.

En agosto de 2024, antes de hacerse con la corona nacional, dedicó un mensaje de agradecimiento a los especialistas de cardiología pediátrica que la habían atendido durante años. La joven aseguraba entonces que los médicos habían conseguido salvarle la vida en repetidas ocasiones y que gracias a ellos había podido llevar una vida plena.

De Miss Viena a Miss Austria

Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó en su ciudad natal. En enero de 2024, Sisic fue elegida Miss Viena, un título que le abrió las puertas de la competición nacional.

Meses después, en septiembre de 2024, se convirtió en Miss Austria. La elección tuvo lugar en el marco de la Vienna Fashion Week y reunió a 18 finalistas. La vienesa se impuso finalmente ante el jurado, mientras que Christopher Dengg fue elegido Mister Austria.

Su reinado tuvo además una particularidad: Sisic continuó siendo la Miss Austria vigente hasta su muerte porque después de su elección no se celebró una nueva edición del certamen. La competición no tuvo lugar en 2025 y tampoco se celebró en 2026, por lo que la joven conservaba oficialmente la corona dos años después de haberla conseguido.

Durante su etapa como Miss Austria, Sisic también compaginó su actividad pública con sus estudios universitarios de Magisterio. Además, utilizó su visibilidad para hablar de las enfermedades cardíacas, especialmente de aquellas que afectan a los niños, una cuestión estrechamente ligada a su propia historia.

Su última operación fue en 2025

Los problemas de corazón siguieron formando parte de su vida incluso después de convertirse en Miss Austria. La última intervención de la que se tiene constancia tuvo lugar durante el invierno de 2025. Tras superar aquella operación, Sisic compartió su alivio en redes sociales y confiaba en poder disfrutar de varios años sin tener que volver a pasar por una intervención médica.

A pesar de esa larga historia médica, en sus últimos meses continuó mostrando una imagen de normalidad y optimismo. El 12 de agosto publicó en Instagram unas imágenes en las que aparecía con un vestido dorado y acompañó las fotografías con el mensaje «Golden moments». Poco después viajó a Bosnia y Herzegovina, país de origen de sus padres, según medios que han reconstruido sus últimos días.

Una despedida inesperada

La noticia de su muerte fue comunicada por Mission Austria, que definió a Sisic como «una maravillosa joven» y aseguró que permanecerá en la memoria de quienes formaron parte de su vida. La organización también recordó que siempre seguirá formando parte de la familia de Miss Austria.

Christopher Dengg, elegido Mister Austria junto a ella en 2024, también ha expresado su tristeza por la pérdida y la recordó como una persona cercana, hasta el punto de referirse a ella como una hermana.

Por el momento, las circunstancias concretas de su fallecimiento siguen sin aclararse públicamente. Aunque su historial médico estaba marcado por la cardiopatía congénita y siete operaciones, no existe confirmación oficial de que esa enfermedad sea la causa de su muerte.