Muere a los 56 años el actor Francesc Garrido, conocido por ‘El tiempo entre costuras’ o ‘Sé quién eres’

El actor Francesc Garrido ha muerto a los 56 años por un problema de corazón. El intérprete catalán se hizo muy popular gracias a sus papeles en series como Sé quién eres, El tiempo entre costuras y, más recientemente, la trilogía de La novia gitana. En cine también participó en Mar adentro, Smoking Room, Alatriste.

Francesc Garrido es uno de esos actores cuya carrera se ha construido lejos del ruido mediático y sobre una sólida combinación de cine, televisión y teatro. Nacido en Barcelona en 1969, se formó como intérprete en el Institut del Teatre y amplió posteriormente sus estudios en Londres. Desde sus primeros trabajos ha demostrado una especial capacidad para abordar personajes complejos, contenidos y, en muchas ocasiones, marcados por conflictos personales.

Según ha informado El País, hoy lunes 31 de agosto, el actor ha fallecido a los 56 años por un problema de corazón.

En el cine, Garrido ha trabajado con destacados directores españoles. Uno de los títulos fundamentales de su trayectoria es Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar, película ganadora del Oscar a mejor filme de habla no inglesa en la que interpretó a Marc, el abogado que ayuda a Ramón Sampedro. También participó en producciones como Smoking Room, Alatriste, La adopción y El fotógrafo de Mauthausen, consolidándose como un eficaz actor de reparto.

La televisión desempeñó igualmente un papel esencial en su carrera. Garrido intervino en numerosas ficciones españolas y consiguió una gran popularidad gracias a Sé quién eres, thriller de Telecinco estrenado en 2017 en el que encarnaba al abogado Juan Elías, un hombre que asegura haber perdido la memoria mientras es investigado por la desaparición de su sobrina. Su interpretación se convirtió en uno de los principales pilares de la serie.

Posteriormente, participó en producciones como La sala, Los favoritos de Midas, Días mejores, El tiempo entre costuras y Mano de hierro, demostrando su capacidad para adaptarse al auge de las plataformas y a géneros muy diferentes.

Este mismo año presentó en el Festival de Cine de Málaga La Nena, el final de la trilogía de La novia gitana, en el que interpretaba a Buendía, uno de los personajes más icónicos tanto de las novelas como de la serie de Atresmedia.