El Real Madrid firma el récord absoluto del límite salarial y saca 250 millones a un Barcelona que crece un 66%

La Liga ha revelado este jueves los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), es decir, los conocidos como límites salariales. El dinero que pueden destinar a la confección de sus plantillas cada temporada y que no tienen por qué utilizar íntegramente. De hecho, es complicado que el Real Madrid lo haga, puesto que ha batido el récord histórico desde que se tienen datos, con un total de 832,76 millones de euros. El Barcelona mantiene el importante crecimiento de los últimos cursos, pasando de los 351 millones del pasado septiembre a los 582 del actual; un incremento del 66%.

Los dos grandes vuelven a liderar esa tabla que suele reflejar más la situación económica de cada club que la deportiva. En último lugar aparece un Sevilla que ya sorprendió el pasado año como el peor de todos y que este año ha bajado de 22 millones a 20. Según han afirmado desde la Liga, está cerca de recuperar la normalidad.

El Atlético de Madrid, como es habitual en los últimos años, sigue en el podio, siendo el tercer equipo con mayor presupuesto para confeccionar su equipo, con 361 millones, unos 35 más que el pasado año a estas alturas y 25 más que tras el mercado de invierno.

Villarreal, Betis, Athletic y Real Sociedad (incluyendo al Sanse, que milita en Segunda División) figuran en una horquilla entre los 170 y los 137 millones. Sin embargo, el del conjunto amarillo ha descendido ligeramente en tres millones, mientras que los verdiblancos han experimentado un crecimiento de 20 millones respecto al último mercado, con un ligero ascendo también de los dos clubes vascos.

Rozando los 100 está el Valencia, con 98, que mantiene su crecimiento en este aspecto, aunque eso no se traduzca en que se aproximen a utilizar esa disponibilidad en su plantilla, puesto que apenas han invertido en el mercado y los sueldos que ofrecen no son los más altos. El club che ha incrementado mercado a mercado su fondo salarial, pese a que cada vez tienen un equipo más limitado. El único equipo que disputa Europa que falta por nombrar, el Celta de Vigo, cuenta con 88 millones, aunque se tiene en cuenta al Celta Fortuna, de Segunda.

En la parte media, destaca la presencia del Deportivo de A Coruña, con 64 millones de euros tras su reciente ascenso. El Rayo Vallecano cuenta con 62 millones disponibles para gastar en su plantilla, que ha aumentado en 20 kilos desde el inicio del verano, tras las ventas de Pep Chavarría y Nobel Mendy. Supera a equipos como Espanyol (61), Elche 60, Getafe (56), Osasuna (55) o Racing (53). Por delante del Sevilla están Levante (45), Alavés (43) y Málaga (33).